Mono Inc. und Lacrimas Profundere: auf der Burg Frankenstein

Fans der Dark-Rockband Mono Inc. können sich auf ein besonders genregerechtes Ambiente freuen. Am 17. Juli ist das Hamburger Quartett nämlich zu Gast auf der Burg Frankenstein und präsentiert ihr glorreiches Manifest des „monomanischen Dark-Rocks“. Nach dem Erfolg ihres neuen Albums The Book Of Fire, das Ende Januar direkt auf Platz 1 der Albumcharts einstieg, demonstrieren Mono Inc. ihre hervorragenden Livequalitäten.

Als Support wird die Band Lacrimas Profundere auftreten.

Die Tickets für das Konzert auf der atmosphärisch einmaligen Burg Frankenstein in Südhessen (nahe Darmstadt) sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Infos zu den Tickets, der Anfahrt & Parken sowie dem kostenlosen Shuttleservice während des Frankenstein Kulturfestivals finden sich unter: www.frankenstein-kulturfestival.de

Mono Inc.: Live 2020

Support: Lacrimas Profundere

17 Juli 2020

Burg Frankenstein (nahe Darmstadt)

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr