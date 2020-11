Rocks Off – Das Quiz über Rock und Metal: Startnext Kampagne Online

Über fünfhundert Fragen über alle Spielarten des Rock und Heavy Metal bietet das neue Quizspiel Rocks Off, das jetzt auf startnext.de zur Finanzierung unterstützt werden kann.

Geballtes Wissen ist in das neue Spiel geflossen, das endlich einmal Informationen abfragt, die wirklich zählen, nämlich über Musik, die kracht! Von den Rolling Stones zu Iron Maiden, von Black Sabbath zu Pink Floyd, von Slayer bis Ramones, hier kannst du deine Kenntnisse auf die Probe stellen. Verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen dafür, dass jeder glänzen kann, aber sicher auch jeder knifflige Nüsse zu knacken hat! Dabei gehen die Antworten oft über die eigentliche Beantwortung der Frage hinaus und lassen jeden schlauer aus dem Spiel gehen, als er zuvor gewesen ist.

Welche Besonderheit hatte Jethro Tulls Thick As A Brick in der Erstauflage? Wie hieß der Schlagzeuger auf dem Debütalbum von Iron Maiden? Welche traurige Berühmtheit erlangte der Ort Altamont in Kalifornien? Wieviel Budget hatte Slayer für die Aufnahme von Show No Mercy? Fragen um Musiker, Alben, Ereignisse und Texte aus der Welt des Rock und Metal aus dem Fundus der Redaktion von Powermetal.de für die Fahrt zum Gig der Lieblingsband, die Umbaupause, den Abend vor dem Zelt beim Festivalcamping oder einfach für den Abend mit Freunden, das ist Rocks Off. Das Spiel kommt ohne Würfel, Spielbrett und Spielfiguren aus und kann in einer kleinen, handlichen Schachtel überall mit hingenommen werden.

Um die Produktion des Spiels zu finanzieren, hat Frank Jäger, Autor des Spiels und Herausgeber von Powermetal.de, eine Kampagne auf startnext.de gestartet, wo Rocks Off bis zum 6. Dezember unterstützt und für nur 15 Euro inklusive Porto erworben werden kann.

Getcha Rocks Off: https://www.startnext.com/rocks-off

Bei Youtube: