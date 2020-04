Rollerball: ab 17.04.2020 als Ultimate Edition erhältlich

capelight pictures präsentiert Rollerball, den gefeierten Sci-Fi-Klassiker aus den 70er Jahren mit Oscar®-Nominee James Caan (Der Pate) in einer seiner Paraderollen. Die düstere Zukunftsvision erscheint weltweit erstmals in 4K restauriert u. a. als nummerierte und auf 3.000 Stück limitierte 5-Disc Ultimate Edition. Neben der 3-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook (4K Ultra HD + Blu-ray + Bonus-Blu-ray), die auch separat erhältlich ist, beinhaltet die Sammlerbox das Remake aus dem Jahr 2002 von Action-Altmeister John McTiernan (Predator, Stirb langsam) auf einer Bonus-Blu-ray im Digipak sowie eine Bonus-Daten-Disc mit seltenen Pressematerialien aus aller Welt. Abgerundet wird die Edition u. a. durch ein Poster, hochwertige Art Cards und zwei Booklets mit ausführlichen Texten zum Film und zur Restauration.

Zu den Highlights des umfangreichen Bonusmaterials des Mediabooks, das auch in der Kombination Blu-ray/DVD erhältlich ist, zählt die für diese Veröffentlichung neu produzierte 85-minütige Dokumentation From Rollerball to Rome – Nachhall eines Sci-Fi-Klassikers, die den Einfluss von Norman Jewisons Rollerball auf die Entwicklung des Sci-Fi-Genres in den 80er Jahren beleuchtet.

Rollerball ist ab dem 17. April als

5-Disc Ultimate Edition (4K Ultra HD + Blu-ray + 2 Bonus-Blu-rays + Bonus-Daten-CD)

3-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook (4K Ultra HD + Blu-ray + Bonus-Blu-ray)

und 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD + Bonus-Blu-ray)

sowie als Standard-DVD erhältlich.

Kurzinhalt:

Die Nationen der Welt existieren nicht mehr. An ihrer Stelle wird die Menschheit nun von mächtigen Konzernen kontrolliert, die die Bevölkerung zwar mit wichtigen Lebensgütern wie Nahrung, Energie und Transportmöglichkeiten versorgen, aber keinen Raum mehr für Individualität und Selbstbestimmung lassen. Um die Massen bei Laune zu halten und Aufstände zu vermeiden, ist der brutale und blutige Mannschaftssport Rollerball ins Leben gerufen worden. Jonathan E. (James Caan) ist der umjubelte Star des Sports, dem die Menschen zu Füßen liegen. Als sein Einfluss zu groß zu werden scheint, beginnen die Konzerne, in ihm eine ernsthafte Bedrohung zu sehen. Im Geheimen schmieden sie einen perfiden Plan, um den Spitzensportler außer Gefecht zu setzen. Aber Jonathan hat in der Arena schon härtere Angriffe überstanden und beschließt endgültig, sich dem System entgegenzustellen.