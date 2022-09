Ruben Block: „That’s Just The Way“, neue Single aus dem Soloalbum des Triggerfinger Sängers/Gitarristen

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für Ruben Block …. ENDLICH kann er der vor kurzem veröffentlichten Single auch ein Video hinzufügen. Und wie alles bei ihm: Sehr stylish!

Ruben Block – Supertalent und Rockstar in Belgien, den Niederlanden und den Nachbarländern, engagierter Sänger/Gitarrist und Frontmann des Rock-Phänomens Triggerfinger – bereitet sich auf die Veröffentlichung seines Solo-Debütalbums Looking To Glide vor.

Die brandneue Single That’s Just The Way ist drei Minuten grooviger und verführerischer Rocksong mit einem schrägen Gitarrenriff, Rubens verführerischem Gesang und einem Killer-Refrain. Es ist die perfekte Synthese des Albums. Es ist Rock & Roll zum Tanzen, es ist Popmusik mit verrückten Wendungen.

Über das Video zur Single sagt Ruben folgendes: „Das Konzept für das Video zu That’s Just The Way stammt wieder aus dem fabelhaften Kopf von Charlie De Keersmaecker.

Die poetische Bewegung eines sich langsam drehenden Hula-Hoop-Reifens, anmutig manövriert von den entzückenden Tänzern, spielt mit den Zeilen des Textes, während ich immer wieder ein- und ausgeblendet werde.“

Wie schon erwähnt, geht der Sänger/Gitarrist von Triggerfinger hier neue Wege und tobt sich musikalisch abseits von gängigen Mustern richtig aus. Schon die erste Auskopplung Turning On A Fan hat gezeigt, dass es auf seinem Solodebüt grenzenlos zugeht.

Das Album Looking To Glide wird am 30. September über [PIAS] Recordings veröffentlicht.

Aufgenommen und produziert in LA mit Mitchell Froom (Elvis Costello, Randy Newman, Crowded House, Los Lobos) ist das Album unberechenbar, manchmal dunkel, manchmal mit fast kubistisch klingenden Riffs ausgestattet, bewaffnet mit kleinen gesanglichen Hooks und Texten, in denen sich Licht und Dunkelheit an die Hand nehmen und einen seltsamen Tanz bilden. Froom beschrieb diese Kombination aus Düsternis und Heiterkeit sehr schön als Rubens „Instinkt, sich die Sorgen vom Leib zu halten“.

Weitere Infos zu Ruben Block und seinem neuen Album könnt ihr hier nachlesen: