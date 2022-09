Hypnagone: enthüllt Tracklist des kommenden Albums „Qu’il Passe“ und Visualizer zu „White Fields“

Die französische Progressive Metal-Band Hypnagone veröffentlicht ihren neuesten Song White Fields vom kommenden Album Qu’il Passe, zusammen mit einem Visualizer-Video. Das LP wird am 14. Oktober erscheinen.

Während White Fields als relativ langsamer Song mit einer hervorragenden klaren Gesangsdarbietung beginnt, taucht er mit technischen Riffs und einem schweren Prog-Ambiente in den Progressive-Metal-Wahnsinn ein. Der Song wird äußerst technisch, bevor er den Zuhörer mit einem sanften Ende niederreißt; Hypnagone haben etwas geschaffen, was man als „kraftvollen Prog Metal-Trip“ bezeichnen kann.

Sehet euch hier das Video zu White Fields an:

Hypnagone enthüllt auch die Tracklist ihrer kommenden 11-Track-LP Qu’il Passe, die auf jeden Fall ein Werk der Klangkunst ist, das in fünf Jahren von Antoine Duffour, dem Gründer von Hypnagone, hergestellt und verfeinert wurde. Das Album unterscheidet zwischen Technik, progressiver Härte und einem schönen, aber nachdenklichen Ambiente.

Qu’il Passe Tracklist:

1. Arrival

2. Shibboleth

3. Spannungsbogen

4. The Step Inward

5. Moss

6. L’Arbre

7. White Fields

8. Elegy

9. Dross

10. The Mind Derailed

11. Light Bulb

Qu’il Passe wurde von dem renommierten George Lever (Sleep Token, Loathe, Monuments, etc.) gemischt und von keinem geringeren als Mike Kalajian (Machine Head, The Dear Hunter, Against The Current) gemastert.

Pre-order & Pre-Save auf https://orcd.co/hypnagone-quil-passe

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: