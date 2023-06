Ruhrpott Rodeo Tour: startet nächste Woche

Die Ruhrpott Rodeo On The Road Tour durch sechs Städte startet nächste Woche.

Das erste Festival in Saarbrücken ist bereits ausverkauft und auch die anderen fünf Termine werden voll!

Ein vergleichbares Bandpaket hat es so noch nie zusammen auf Tour gegeben!

Ruhrpott Rodeo On The Road:

07.06. Saarbrücken – ausverkauft

09.06. Berlin – Columbiahalle

10.06. Hannover – Faust Open Air

16.06. Würzburg – Posthalle

17.06. Augsburg – Sommer am Kiez / Gaswerk

24.06. Wien – Arena Open Air

Und nicht zu vergessen das Ruhrpott Rodeo Flagschiff Festival vom 30.06. bis zum 02.07.2023 in Hünxe bei Bottrop.

Drei Tage Eskalation mit Bands wie SKA-P, Hatebreed, WIZO, Sleaford Mods, Sodom, Swiss Und Die Andern, Sick Of It All, Christian Steiffen, Sondaschule, UK Subs und viele mehr.

