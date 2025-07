Sacrifire: veröffentlichen ihre neue Single „Not The Same Sun“ am 31.07.

Ohne Abkürzungen und digitale Tricks wurde Sacrifires neueste Single Not The Same Sun vollständig analog im Studio Red Roof Loftsound aufgenommen und gemischt. Die Aufnahmen erfolgten auf einer Otari MTR 90 24-Spur-Bandmaschine, gemischt über ein Raindirk Symphony LN1 Mischpult und finalisiert auf einem Studer A80 2-Spur-Gerät – diese Veröffentlichung ist so authentisch, wie es nur geht.

Der Song fängt die charakteristische Schwere von Sacrifire mit noch mehr Rohheit und Wärme ein – ungeschliffen, kraftvoll und direkt ins Mark. Das Artwork stammt von Simon Bossert und passt perfekt zur Atmosphäre einer Band, die ihren eigenen Weg weitergeht: dunkel, laut und unverkennbar menschlich.

Verpasst nicht die Band beim diesjährigen Wacken Open Air! Brutus (ehemals Depressive Age) wird die Band live auf der Bühne unterstützen! Brutus bringt seine unverwechselbare Energie in eine bereits intensive Show. Es wird ein einzigartiger Moment und ein weiterer Grund sein, Sacrifires Auftritt beim Wacken 2025 nicht zu verpassen!