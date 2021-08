Es geht nichts über Freundschaft. Aber wie wir alle wissen, können deine Freunde dich in sehr unangenehme Situationen bringen, in denen du deine Loyalität beweisen und für sie einstehen musst. Hey Roar You Bastards bringt dich zum Lächeln und erinnert dich an genau diese peinlichen Erfahrungen.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: