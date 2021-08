Sonny Vincent: veröffentlicht neue Single ‚Stick‘

Die lebende Legende Sonny Vincent (Testors/The Limit) zelebriert rauen, ansteckenden Rock und verweist mit dem neuen Album Snake Pit Therapy sämtliche Zweifler auf die Plätze. Nun erschien die zweite Single Stick, das zugehörige Video gibt es hier:

Vincents Snake Pit Therapy erscheint am 17. September 2021 über das finnische Label Svart Records und ist ein Wirbelwind aus gefühlvollem Punk mit einem knallharten Rückgrat. Während die erste Single End Of The Light einen rockigen Einstieg ins neue Album war, legt Sonny nun den zänkigen Song Stick nach und zeigt erneut sein außergewöhnliches Gespür für echtes Songwriting und beweist, dass er mit Snake Pit Therapy ein echtes Ass im Ärmel hat.

Sonny Vincent über Stick:

„Dieser Song erkundet eine Welt, die voller Unsicherheit, Unglück, Enttäuschung und Hässlichkeit ist, während er gleichzeitig nach Aufregung und Schönheit sucht. I’m sticking with you, Baby!“

Geboren in New York City und aufgewachsen in den Straßen und Clubs der Stadt, machte Sonny Vincent erstmals als Mitglied der NYC Punk Urgesteinen Testors von sich reden, die von 1975 bis 1979 fester Bestandteil der CBGB und Max’s Kansas City Szene waren.

Vincents neues Album Snake Pit Therapy ist rauer, ehrlicher Protopunk mit psychedelischen Ausflügen in den Hard Rock, immer dominiert von Sonny Vincents Geheimwaffen – seiner nackten Aggression, seiner leidenschaftlichen Stimme und seinem beißenden Gitarrensound. Die Ehrlichkeit, die durch die Innereien von Snake Pit Therapy fließt, ist sicherlich in Sonny Vincents turbulenten Leben begründet, wie er in seinem kürzlich erschienen Buch erzählt, das denselben Titel trägt wie das neue Album. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in unterschiedlichen Heimen für schwer Erziehbare, wurde zur Beobachtung in die Psychiatrie eingewiesen und schließlich zu einem Einsatz der US-Marine in Vietnam zwangsverpflichtet. Diese außergewöhnlichen und schwierigen Erfahrungen verarbeitet Vincent in seinen Songs und so ist Snake Pit Therapy ein großartiges Zeugnis wahren Rock ’n‘ Rolls und eine 15-Tracks-elektrifizierendene Schock Behandlung mit catchy Urgeschrei und beißenden Melodien. Grundehrliche Songs wie The End Of Light und Never Tired kommen direkt aus Sonnys weit aufgerissenem Herzen und überzeugen mit Tiefe und Dringlichkeit. Sonny hat Gift in seinen Fangzähnen und sein Songwriting ist scharf wie ein Rasiermesser.

Sein Underground Spirit lässt ihn niemals stillstehen und machte ihn zum ulitmativen, unbesiegbaren Außenseiter, der mit The Limit feat. Bobby Liebling von Pentagram, gerade kürzlich ein viel gelobtes Album veröffentlicht hat. Während seiner mittlerweile drei Dekaden und 28 Alben umfassenden Karriere hat er mit vielen der einflussreichsten Musiker seines Genres zusammengespielt und immer bleibt Vincents Musik kämpferisch, dynamisch, hochelektrifizierend und erstklassig.

Snake Pit Therapy ist voller Leidenschaft und wilder Klugheit und voller Songs, durch die man sich mit der eigenen wilden Jugend verbunden fühlt. Seid ihr bereit, euch den Kopf von einem Mann zurechtrücken zu lassen, der es vermag, unwiderstehliche Melodien mit einem kraftvollen und rauen Sound zu vermischen, der mächtiger ist als der Biss einer Königskobra? Dann braucht ihr dringend eine Snake Pit Therapy!