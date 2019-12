Sepultura: Andreas Kisser und Derrick Green diskutieren die Themen des kommenden Albums „Quadra“ in einem ersten Album Trailer

Sepultura definieren Zeit und Raum neu und vereinen antike Weisheiten mit innovativen Ideen: „Quadra“, das neue Album der Brasilianer ist eine Schatzkiste an versteckten Botschaften, der Beginn einer neuen Ära – und ein Ort mit seinen eigenen Regeln, Definitionen und seiner eigenen Realität. Am 7. Februar erscheint „Quadra“ via Nuclear Blast.

Eine ungefilterte und rohe Thrash Platte einerseits und ein experimentelles, melodisches Werk andererseits – mit ihrem fesselnden und faszinierenden Konzeptalbum rund um die Nummer der Manifestierung, erschaffen Sepultura ihr eigenes Universum, in dem sie alleine die Herrscher sind. Ihr „Quadra“ (portugiesisch für „Spielfeld“).

Heute veröffentlicht die Band einen Album Trailer über die thematische Ausrichtung des neuen Albums. Andreas Kisser erklärt die Hintergründe zum gewählten Titel:

„Ich habe da dieses Buch gefunden, ‚Quadrivium‘. ‚Quadrivium‘ ist ein Buch über die vier freien Künste: Kosmologie, Musik, Geometrie und Mathematik. In ‚Quadrivium‘ definieren sie jede Zahl und ihre Kombinationen. Und die Nummer vier ist die Nummer der Manifestierung. Die Zahl, bei der alles real wird.“

Schaut euch den Trailer hier an:

https://youtu.be/cfjJGZbMFmU

Die erste Single „Isolation“ erschien bereits am 8. November. Das Video könnt ihr hier sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=x2nZ3n8_e3k

»Quadra« erscheint als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray earbook, black vinyl LP, picture vinyl LP, silver vinyl LP (limited to 500 pieces), crystal clear vinyl (limited to 300 pieces) und glow in the dark vinyl LP (limited to 300 pieces, Impericon exclusive).

Bestellt »Quadra« hier vor:

https://nblast.de/Sepultura-Quadra

Sepultura live 2020:

11.06. PL Kraków – Mystic Festival

12./13.06. SK Prešov – Dobry Festival

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

20.06. F Clisson – Hellfest

26.06. N Ekeberg – Tons of Rock

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

03.07. E Viveiro – Resurrection Fest

09./10.07. A Leoben – Area 53 Festival

09. – 12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

11.07. I Ritten – Rock im Ring

17.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

18.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest