Our Mirage: veröffentlichen brandneue Single „Unseen“ vom kommenden Album „Unseen Relations“

Die heißen Post-Hardcore Virtuosen Our Mirage aus Marl sind zurück! Heute veröffentlichen sie ihre brandneue Single Unseen! Die Band hat kürzlich den Pre-Order für ihr kommendes, zweites Studioalbum Unseen Relations, welches am 7. Feburar 2020 via Arising Empire erscheint, gestartet!

Bestellt euch das kommende Album Unseen Relations hier vor: https://OurMirage.lnk.to/UnseenRelations

Schaut euch das Musikvideo zu Unseen jetzt hier an:

Holt euch den Song hier: https://OurMirage.lnk.to/AfterAll

Our Mirage werden Callejon auf ihrer Hartgeld im Club-Tour ende Dezember untzerstützen!

Hartgeld im Club Tour Part II

with special guest: Our Mirage

20.12. Bielefeld

21.12. Kiel

22.12. Braunschweig

26.12. Bochum

27.12. Stuttgart

28.12. Frankfurt

29.12. Saarbrücken

30.12. Köln

Unseen Relations Tracklist:

Rivers Falling feat. Telle Smith (THE WORD ALIVE) Different Eyes Strike A Match Transparent Our All Home (Interlude) Unseen My Last Day Walk As One Distant & Obscure After All

Schaut euch das Musikvideo zu After All jetzt hier an:

Holt euch den Song hier: https://OurMirage.lnk.to/AfterAll