Serious Black: Alle Details zum neuen Album „Suite 226“!

Endlich erfreuen die Melodic Power Metaller von Serious Black ihre Fans mit einem umfangreichen Update zu ihrem kommenden Album ‚Suite 226‘: Ab 31. Januar wird der neue Longplayer (passend zur Tour mit HammerFall) in den Regalen

Tracklist:

01. Let it Go

02. When The Stars Right

03. Solitude Etude

04. Fate Of All Humanity

05. Castiel

06. Heaven Shall Burn

07. Way Back Home

08. We Still Stand Tall

09. Come Home

10. Suite 226

„Suite 226“ wird es als Digipak und als limitiertes farbiges Vinyl erhältlich sein.

2020 ist es nun endlich wieder soweit, Serious Black präsentiert das mit Spannung erwartete vierte Studioalbum „Suite 226“. Und das wird die Herzen der Powermetalgemeinde höher schlagen lassen. Im Gegensatz zu „Mirrorworld“ und „Magic“, bei denen es weitaus rockiger zur Sache geht, findet man auf „Suite 226“ wieder mehr treibende Gitarren, eingängige Hooks und Riffings, so wie man es von „As Daylight Breaks“ kennt. Wagte man sich mit „Magic“ das erste Mal an ein Konzeptalbum, bei dem es um die Story des mysteriösen Mr. Nightmist, einer Hexe und einer Menge Magie geht, wird auf „Suite 226“ die Geschichte eines geistig verwirrten Mannes thematisiert, der zwischen seiner Traumwelt, Realität und dem Bösen hin und her gerissen ist. Im wahren Leben wird der Protagonist seit vielen Jahren in einer feuchten, kalten Gummizelle gefangen gehalten, die die Nummer 226 trägt, die unmenschlichen Zustände in der alten Psychiatrie haben in längst in den Wahnsinn getrieben. In seiner Phantasie hingegen ist er der mächtige Herrscher, der in seinem feudalen Schloss, umgeben von Kurtisanen, gutem Essen und Wein, lebt und über ein unbesiegbares Heer befiehlt. Taumelnd zwischen Illusion und Wirklichkeit gerät er immer weiter in den Sog des Wahnsinns, sein Leben wird zu einem Ritt durch das Fegefeuer, begleitet von Dämonen, Panikzuständen und Verfolgungswahn. Auch musikalisch nimmt die Band den Hörer mit auf diese Reise zwischen Himmel und Hölle, „Suite 226“ ist der perfekte Soundtrack für den Trip zum Ort der Verdammnis. Unbarmherzige Riffs treffen auf eingängige Melodien, angetrieben wird das Ganze von einer manischen Rhythmussektion, die hochkarätigen, entfesselten Vocals von Sänger Urban Breed steuern die nötige Portion Irrsinn bei. Nach dem Hören des Albums darf man sich die Frage stellen, was tatsächlich Fiktion, was Realität ist. Und wer weiß, vielleicht vernehmt ihr auch diese leisen Stimmen im Kopf. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!

Serious Black on tour HammerFall & Battle Beast:

30.01.20 DE – Bremen / Aladin *

31.01.20 DE – Hamburg / Sporthalle

01.02.20 DE – Osnabrück / Hydepark

02.02.20 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

03.02.20 NL – Nijmegen / Doornroosje

05.02.20 BE – Antwerpen / TRIX

06.02.20 DE – Saarbrücken / Garage

07.02.20 DE – München / Tonhalle

08.02.20 DE – Kaufbeuren / All Kart Halle

09.02.20 IT – Mailand / Live Club

11.02.20 DE – Langen / Stadthalle

12.02.20 DE – Leipzig / Werk 2

13.02.20 CZ – Prag / Forum Karlin

14.02.20 DE – Bamberg / Brose Arena

15.02.20 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

16.02.20 CH – Pratteln / Z7

18.02.20 PL – Warschhau / Progresja

19.02.20 PL – Krakau / Studio

20.02.20 HU – Budapest / Barba Negra

21.02.20 AT – Graz / Orpheum

22.02.20 AT – Wien / Gasometer

23.02.20 DE – Berlin / Huxley´s