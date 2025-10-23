Seven Factor: veröffentlichen neue Single und Musikvideo „Two Minutes Of Hate“

Die Industrial-Metal-Formation Seven Factor hat ihre neueste Single Two Minutes Of Hate zusammen mit einem eindrucksvollen Musikvideo veröffentlicht. Der Track stammt aus der kommenden EP Room 101 und vereint wuchtige Industrial-Klänge mit filmischem Storytelling – inspiriert von George Orwells düsterer Zukunftsvision.

Mit einem unerbittlichen Soundangriff und scharfem gesellschaftlichem Kommentar thematisiert Two Minutes Of Hate die moderne Massenhysterie und den digitalen Wahn unserer Zeit. Das begleitende Musikvideo bleibt dem typischen Analog-Horror-Stil des Projekts treu und erweitert das geheimnisvolle Universum, das Seven Factor bereits mit ihrer Access-Card-Kampagne etabliert haben.

Die Musikpresse zeigt sich beeindruckt: Expansion Radial beschreibt die Veröffentlichung als brutale Reflexion unseres digitalen Zeitalters. Mit Two Minutes Of Hate festigen Seven Factor ihren Ruf als eines der spannendsten Projekte an der Schnittstelle von Musik, Kunst und dystopischer Erzählung.