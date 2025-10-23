Astral Kompakt und Der Neue Planet auf „Ist Das Schon Europa?“-Tour im November 2025

Zwei Bands, ein Label, eine Reise durch die Klanggalaxien:

Astral Kompakt und Der Neue Planet, beide beim Label Tonzonen unter Vertrag, gehen im November 2025 gemeinsam auf große Tour: Ist Das Schon Europa? führt sie auf neun Bühnen in Deutschland und angrenzenden Ländern.

Astral Kompakt

Das Kölner Trio ist längst kein Geheimtipp mehr – vor allem in der Stoner-Rock-Szene haben sich Astral Kompakt einen festen Namen gemacht. Marc Faßbender (Bass), Julian Wolff (Schlagzeug) und Roniel Müller (Gitarre) bringen eine rohe, unmittelbare Energie auf die Bühne, die vom ersten Ton an fesselt. Nach gefeierten Festivalauftritten – u. a. beim Hoflärm und dem Ripplefest – und Supportshows für Genregrößen haben sie sich 2024 mit dem über Tonzonen erschienenen Album Goldader endgültig in der Szene etabliert.

Der Neue Planet

Instrumental, psychedelisch, kosmisch: Der Neue Planet entzieht sich der Erdanziehungskraft und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit.

Mit Ramin Moozeh und Tim Descher an den Gitarren, Claudius Pleiß am Schlagzeug und Sören Böttger am Bass erschafft das Quartett ein Wechselspiel aus wuchtigen Riffs und zerbrechlich-schönen Klanglandschaften – wie ein Soundtrack zu Per Anhalter Durch Die Galaxis. Ihr aktuelles Album Schwerkraft für Anfänger (2024) beweist eindrucksvoll, wie packend Instrumentalrock sein kann.

Verpasst nicht die Gelegenheit, mit diesen beiden Ausnahmebands auf interstellare Klangreise zu gehen. Vielleicht entdeckt ihr ja mit Schwerkraft Für Anfänger eure ganz persönliche Goldader.

Die Tourdaten findet ihr hier (klickt auf das Bild):