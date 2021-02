Sibbi Hier – Vol. 1

Artist: Sibbi Hier (Sebastian Hafner)

Herkunft: Deutschland

Album: Vol. 1

Länge: 24:06 Minuten

Genre: Punk Rock, Alternative Rock

Release: 26.02.2021

Label: Gute Laune Entertainment

Link: https://www.facebook.com/sibbihier

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Sebastian Hafner

Tracklist:

Kannibalen Kein Bock Cabrio Das Kann Doch Noch Nicht Alles Gewesen Sein Durchschnittlich Egal Tag Für Tag Ich Muss Nicht Zwei Herzen Im Selben Raum

Itchy-Bandgründer Sebsatian „Sibbi“ Hafner hat vor Kurzem in den sozialen Medien verkündet, dass er ein Soloprojekt in Arbeit hat. Sibbi betonte, dass er besonders von seinen Bandkollegen Panzer und Max dazu motiviert wurde, seine Fähigkeit in ein Soloprojekt zu stecken. Nun ist er mit seinem ersten Projekt Sibbi Hier soweit. Das neue Album heißt Vol. 1 und erscheint am 26. Februar 2021.

Die Platte enthält neun Songs und verschafft uns einen Überblick von Sebastian Hafners Inspirationen.

Kannibalen, der erster Track und das Kernstück des Albums, ist eine Kritik an unserer Gesellschaft. Es handelt sich hier um Themen wie Rassismus und gesellschaftliche Ausgrenzung. Der schnelle Gesang bildet eine sehr subtile Kombination mit dem schnellen Tempo des Basses im Vordergrund, was zu einer sehr interessanten Struktur führt.

Der zweite Track Kein Bock ist ein typischer Punkrock-Song mit den klassischen Punkrock-Allüren. Alles, was von einem solchen Song zu erwarten ist, ist hier zu finden. Sehr energetische, fantastische Gitarren und Schlagzeugwerk sind Markenzeichen dieses Songs.

Mit Cabrio zeigt Sibbi dem Zuhörer eine gute Möglichkeit zum Abschalten und Ausspannen beziehungsweise neue Energie zu tanken. Wirklich gutes Schlagzeug und Texttempo heben diesen Song von den anderen Tracks ab. Ich gestehe, die Stimme von Sibbi in diesem Song hat mich einfach in gute Laune versetzt.

Der Song Das Kann Doch Nicht Alles Gewesen Sein ist eine Gänsehaut erzeugende Nummer, etwas ruhiger und entspannter. Der Text schlägt eher eine ernstere Richtung ein, ist jedoch offen für Interpretationen. Geht es hier um die aktuelle Situation? Geht es um die Gesellschaft und Beziehungsprobleme? Was meinst du?

Der Song Tag Für Tag ist ein knackiger Alternative Rock Song mit starkem Punk-Einschlag. Dieser Song ist einer der härtesten und ohrwurmtauglichsten Nummern der Platte. Die perfekte Koordination zwischen Basslines, Drumming und der wunderbaren Stimme von Sibbi machen diesen Track einzigartig. Ein echtes Kraftpaket, das ordentlich Bums erzeugt. Auch das Video zum Song ist voller Spaß und lustig umgesetzt – Sibbi im Fitnessstudio mit Personaltrainer.