Simon McBride: rockt den Tannenbaum mit neuer Single und Video „The Fight“!

Simon McBride? Ja, Simon McBride!! DER Simon McBride!!!

Ja, klar … das ist dieser wahnsinnige Gitarrist, den Keyboardgroßmeister Don Airey in seine Band eingeladen hat (One Of A Kind) und der auch mit ehemaligen Mitgliedern von Whitesnake in der Band Snakecharmer zusammengespielte.

Und mit der Don Airey-Band hat er auch eine ganze Ian Gillan-Tournee gespielt und ist in absoluter Topform auf dem Gillan-Live-Album Contractual Obligation zu hören. Kein Wunder, dass dieser über seinen Tellerrand performende Rocker bereits über 6 Mio. eigene Plays auf Spotify generiert hat.

Ian Gillan ist übrigens der Meinung, dass Simon McBride einer der besten Gitarristen der Welt ist!

Nun hat Simon McBride im legendären Chameleon Studio in Hamburg für Earmusic eine ganze Reihe neuer Songs aufgenommen, die sorgfältig für sein neues Album A&Rt wurden.

Erster Vorbote ist der Kracher The Fighter – Hardrock vom Feinsten! Und dieser Song kommt mit einem so fetten Riff um die Ecke, dass nichts anderes übrigbleibt, als nach den ersten Takten sofort in den „Kopf-Nicker-Modus“ zu wechseln und einem inneren Zwang folgend den Volumeregler in Richtung 11 zu drehen.