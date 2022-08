Simon McBride – The Fighter

Der Sänger, Songwriter und Gitarrenversteher Simon McBride hat Ende Mai sein Soloalbum The Fighter herausgebracht. Mit dem Livealbum Nine Lives (Live) die bislang fünfte Produktion aus eigener Hand. Ein turbulentes Jahr für den Musiker aus Irland, der seit diesem Jahr Gitarrist der nicht unbekannten Rockband Deep Purple ist. Mit zeitlosem Hardrock und klassischem Rock möchte er auf eine ganz entspannte Welle den Hörer in 44 Minuten um den berühmten Finger wickeln. Dabei setzt er viel auf das immer funktionierende Refrainkonzept. Ein guter Hardrock oder auch Heavy Metal Song braucht zu 95 % diese Basis, die den Konsumenten nicht nur umhaut, sondern auch noch einen Ohrwurm pflanzt. Locker groovend gleitet Simon McBride mit seiner Unterstützung durch die vielseitigen sowie weitsichtigen Rocknummern, die auch in zehn Jahren noch funktionieren können. Der Punkt der Vergänglichkeit soll Thema bleiben. Stücke wie Kingdoms oder der Titeltrack The Fighter verbinden den Rock der späten Achtziger mit dem, was uns heute als moderne Auflage um die Ohren fliegt. Losgelassen von Verpflichtungen kann Simon McBride seinen Stiefel so durchziehen, wie er möchte, und das wiederum kommt nicht nur bei Back To You und Trouble gut an. Gesanglich passgenau abgesteckt, mit vielseitigen Handschriften versehen und durch liebevoll verwobene Melodien auftrumpfend, kann man The Fighter fast jedem Rock Fan anbieten. Dabei setzt der Songwriter nicht auf Lagerfeuerromantik, sondern möchte schon die Korken knallen lassen. Let Me Go bringt als Ballade Ruhe in die Session. Vorab zieht High Stakes den Partybär durch die Manege. Mein Höhepunkt hört auf den Namen 100 Days – eine wunderbare Rocknummer mit einem feinen Roll und leichtem Blues im Gepäck. Mit dem Blick gen Himmel, an dem die Vögel ihre weiten Kreise ziehen, kann man bei dem Titel anfangen zu träumen und Fernweh entwickeln. Ihr habt bislang auch noch nicht zu The Fighter von Simon McBride gegriffen? Dürft ihr ruhig machen! Der Gute McBride beißt nicht und spielt einen erfrischenden Cowboystiefel.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Simon McBride – The Fighter in unserem Time For Metal Release-Kalender.