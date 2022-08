Aviana: veröffentlichen neue Single / Video ‚Paradox‘ feat. Marcus Vik from Invent Animat

Die schwedische Metalcore-Sensation Aviana hat seit ihrer Rückkehr im Februar 2021 einen großen Einfluss auf die globale Metalcore-Szene.

Angeführt von Sänger Joel Holmqvist, nachdem frühere Mitglieder die Band verlassen haben, hat Holmqvist alle Erwartungen übertroffen und führte die Band direkt an die Spitze zu den besten ihrer Szene.

Nun veröffentlichen Aviana ihre brandneue Single mit dem Titel Paradox featuring Marcus Vik, dem ehemaligen Sänger der Band (heute Invent Animate). Der neue Track ist vom kommenden neuen Album Corporation, das am 16. September 2022 über Arising Empire erscheinen wird.

Schaut euch das Musikvideo zu Paradox feat. Marcus Vik jetzt an:

„In einem Zustand zu sein, in dem man in der Selbstmedikation gefangen ist, ist schwer zu überwinden. Es fühlt sich an, als ob nichts anderes helfen könnte als die Substanzen, die man missbraucht. Von Gleichgesinnten angezogen zu werden, die einen immer wieder runterziehen.

Ich habe dieses Lied geschrieben, um dieses Thema anzusprechen und anderen zu helfen, die dasselbe erlebt haben. Sobald du in dieser Spirale bist, geht es immer weiter nach unten und es fühlt sich an wie ein böser Traum. Wie ein Paradoxon.“ erzählt Joel Holmqvist.

Aviana Line-Up:

Joel Holmqvist – Vocals

Death – Guitar

Fear – Guitar

Dark – Drums

