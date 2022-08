Alcatrazz: veröffentlichen neues Video für „House Of Lies“ zum Tourauftakt mit Girlschool

Alcatrazz, die aus Los Angeles stammenden, gitarrengetriebenen Heavy-Metal-Ikonen, veröffentlichen das Video zum Song House Of Lies als Vorgeschmack auf ihre anstehende Europatournee. Der Song stammt aus dem Album V, das am 15. Oktober 2021 über Silver Lining Music veröffentlicht wurde.

Vom bluesigen Spiel von Stumps Gitarre bis hin zu Whites energetischen Gesang ist House Of Lies ein klassisches Stück Heavy Metal, das auf jeden Fall Laune macht und die Stimmung des Albums noch mal verstärkt.

Alcatrazz-Gründungsmitglied Jimmy Waldo kommentiert: „Wir freuen uns, unseren Fans in Europa das neue Line-Up und die neue Musik zu präsentieren. Die Band klingt besser als je zuvor und wir werden Songs aus dem gesamten Alcatrazz-Katalog spielen. Als Vorgeschmack könnt ihr euch unser neues Video ansehen, das Konzertmaterial von unterwegs zeigt unter anderem Doogie, der uns seine Heimat Edinburgh zeigt!“

Nach einer erfolgreichen Co-Headliner-Tour durch Großbritannien kommen Alcatrazz und Girlschool nun für eine weitere gemeinsame Tour nach Europa. Beide Bands bieten einen Abend voller klassischen Heavy Metal der alten Schule. Den Auftakt macht das Golden Ages Festival in Belgien, wo die beiden Bands ihre Show im Februar 2023 nach Großbritannien bringen werden.

Alcatrazz + Girlschool Co-Headliner EU Dates 2022:

26 Aug – Trveheim Festival, Halbergmoos (DE)

27 Aug – Lido, Berlin (DE)

28 Aug – Bambi Galore, Hamburg (DE)

29 Aug – Matrix, Bochum (DE)

Mit Joe Stump an der Gitarre, den Gründungsmitgliedern Jimmy Waldo und Gary Shea sowie dem neu hinzugekommenen Doogie White bieten Alcatrazz ein frisches Set und Line-Up, die neben den Alcatrazz-Klassikern auch Doogies eigene Arbeiten als Mitglied des Michael Schenker Fest und von Ritchie Blackmore’s Rainbow umfasst. Mit dem neuen Schlagzeuger Larry Paterson, der früher in der Blaze Bayley Band spielte, sind Alcatrazz eine Metal-Supergroup im wahrsten Sinne des Wortes.

Die britische Rockband Girlschool, die in der New Wave of British Heavy Metal-Szene der 1970er Jahre entstand und häufig mit den Zeitgenossen Motörhead in Verbindung gebracht wird, ist die am längsten bestehende reine Frauen-Rockband, die auch nach fast 40 Jahren noch aktiv ist. Girlschool, die 1975 aus einer Schulband namens Painted Lady hervorgingen, waren in den frühen 1980er Jahren mit ihren Punk-Metal-Alben im Vereinigten Königreich medienwirksam und kommerziell erfolgreich. Während ihrer Karriere reisten Girlschool um die Welt, spielten auf vielen Rock- und Metal-Festivals und traten als Co-Headliner mit wichtigen Hardrock- und Heavy-Metal-Bands wie Black Sabbath, Rush und Rainbow auf. Sie haben eine weltweite Anhängerschaft und sind eine Inspiration für viele weibliche Rockmusiker. Die Band besteht aus den Original- und Gründungsmitgliedern Kim McAuliffe, Denise Dufort und den langjährigen Mitgliedern Tracey Lamb und Jackie Chambers.

