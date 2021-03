Sion: Jared Dines und Howard Jones veröffentlichen Debütsingle ihres neuen Projekts

Am 11.03.2021 veröffentlichte Jared Dines auf seinem Youtube-Kanal die erste Single seines neuen Projekts Sion. Unter dem Track The Blade präsentiert er nicht nur eine gelungene erste Single, sondern kündigt auch an, dass The Blade teil eines kommenden Albums ist. Man kann also gespannt bleiben, was Jared Dines gemeinsam mit Howard Jones (Light The Torch & ex-Killswitch Engage) da gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

Der Track The Blade ist bei allen Streamingplattformen erhältlich.

Quelle: Jared Dines