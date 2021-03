Thundermother: veröffentlichen neue Videosingle „The Road Is Ours“

Ihr aktuelles Album Heat Wave, veröffentlicht im Juli 2020, ist eine Rocksensation, an der man nicht vorbeikommt. Es stürmte die Charts und erreichte Topergebnisse in vielen Ländern, u. a. Platz #6 in Deutschland, Platz #8 in Schweden und Platz #15 in der Schweiz.

Nun ist die neue Single (inkl. Video) der kraftvollen Schwedinnen The Road Is Ours raus, welcher die Nachfolge des Hit Albums Heat Wave antritt. Fetter, groovender Hard Rock vom ersten bis zum letzten Ton kündigt die Veröffentlichung der Special Deluxe Edition eines zu Recht hochgelobten Meisterwerks.

Am 21. Mai 2021 erscheint nun die Heat Wave Deluxe Edition als 2-CD Digipak und zusätzlich mit verschiedenen limitierten farbigen Doppelvinyl-Versionen. Darauf ist nicht nur das komplette Original-Album zu finden, sondern auch eine Bonus CD/Vinyl mit gleich 10 weiteren, bisher noch unveröffentlichten Tracks. Drei brandneue Songs, einer davon diese neue Single, unveröffentlichte Live Tracks und Acoustic Versionen sind darauf enthalten, mit zwei besonderen mit Gastmusikern: Jesper Binzer (D-A-D) und Dregen (Backyard Babies/Hellacopters) geben sich die Ehre.

Ob bei den Lyrics oder den Arrangements – Herz und Hirn von Thundermother stecken im Detail. Für den Feinschliff sorgte erneut der dänische Hard Rock Hitgarant Soren Andersen, ein erfahrener Producer und begnadeter Gitarrist, der bereits für Glenn Hughes, Mike Tramp, Dave Mustaine, Tommy Aldrige, etc. arbeitete. Von Anfang an herrschte zwischen Producer und Thundermother eine große emotionale und kreative Harmonie. Das wird in den Songs deutlich spürbar.

Das Ergebnis: Die ausgefeilte Version eines AC/DC-Motörhead-Sounds, mit frischen modernen Hard Rock-Elementen, untermalt von einem satten 70-er Jahre Groove. Thematisch behandeln die Songs das ganze Spektrum des Lebens. Von Liebesballade, über Blues-Stück bis hin zum Party-Kracher- für jede Stimmung ist etwas dabei. Mit ihrer bluesgetränkten Stimme verleiht die charismatische Frontfrau Guernica Mancini den Songs einen einzigartigen Touch und veredelt auch die Heat Wave Deluxe Edition zu einem Must Have für jeden Fan und solche, die es werden wollen.

Quelle: AFM Records