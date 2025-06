Skräcken – Echoes From The Void

Artist: Skräcken

Herkunft: Göteborg, Schweden

Album: Echoes From The Void

Genre: Hard Rock, Retro Rock, Heavy Metal, NWoTHM

Spiellänge: 40:28 Minuten

Release: 20.06.2025

Label: Dying Victims Productions

Link: https://dyingvictimsproductions.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Sofie-Lee Johansson

Schlagzeug – Daniel Nordin

Gitarre – Sebastian Lindberg

Bass – Filip Spetan Magnusson

Gitarre – Martin Nordin

Tracklist:

Demoner Utan Ögon By His Word House Of Greed Witch Her Presence Sweet Silence Visions Of Fire The Ghost Of Society Wasteland

Eine neue Band aus Göteborg meldet sich via Dying Victims Productions zu Wort. Skräcken veröffentlichten 2022 die EP The Presence. Drei Jahre später ist es Zeit für die Debüt-LP. Die Herkunft Schweden ist oft ein Gütesiegel bezüglich der Qualität. Noch interessanter wird es beim Blick auf die Bandmitglieder. Einer der Bandgründer ist Martin Nordin, der auch bei Dead Lord zu finden ist und bis vor kurzen bei Lucifer aktiv war. Der zweite bekannte Name ist die Sängerin Sofie-Lee Johansson, die bis 2020 ein Bestandteil von Night Viper war.

Lucifer, Night Viper, Dead Lord – diese drei Bands beschreiben gut das Spektrum, in dem sich Skräcken tummeln. Es geht um Heavy Rock oder Proto Metal, wobei der rockige Sound klar vernehmbar ist, aber auch metallische Akzente erkennbar rüberkommen.

Nach dem Intro geht es mit By His Word, einem treibenden Retro-Rocker, los, der mit ordentlich Dampf auf dem Kessel aus den Boxen dröhnt und mit Sofie-Lee Johansson eine bockstarke Stimme präsentiert. Dass sich ein Quervergleich zu Lucifer und Johanna Platow anbietet, liegt nicht nur an den Female Vocals und der Lucifer Vergangenheit eines Bandmitglieds. Skräcken verzichten auf eine okkulte Stimmung und kommen gradliniger um die Ecke als die ehemalige Band von Gitarrist Martin Nordin.

Noch deutlicher wird es bei House Of Greed, der von der Saitenarbeit auch in die NWoTHM passen würde. Aber auch getragen doomig können Skräcken und legen mit Witch stimmungsvoll nach. Mit mehr als sechs Minuten und Her Presence wird es facettenreicher, bleibt aber in den rockigen Gefilden, in denen vor allem Johansson mit ihren Vocals dem Stück ihren Stempel aufdrückt.

Das Wechselspiel zwischen metallisch rockend (Sweet Silence, The Ghost Of Society) und eher getragen, atmosphärischer Rockmusik (Visions Of Fire) geht weiter, bis wir zum großen Finale kommen. Ein Song mit mehr als acht Minuten Laufzeit ist nicht auf jedem Rockalbum zu finden. Wasteland verbindet sowohl den eher getragenen Rock, der in Richtung Doom schielt, mit dem abgehenden Heavy Rock, wie er zum Beispiel bei House Of Greed gespielt wird. Das ganze Paket verbinden Skräcken mit einem Spannungsbogen, sodass das Finale als eine Art Zusammenfassung der LP daherkommt.