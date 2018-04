SLAYER präsentieren heute die zweite Folge ihrer »SLAYER looks back on 37 years«-Videointerview-Serie. Seht Euch den Clip hier an: https://www.youtube.com/watch?v=MsliP7optgE

Dieses Mal erzählen Tom Araya und Kerry King von ihren ersten Shows, aber v.a. von ihrer allerersten Show als SLAYER: Wie nervös sie waren, dass ihre selbstgemachten Flashpots nicht funktioniert haben, wie sie eigentlich hätten sollen usw. Das Video bietet nicht nur altes Livematerial der Band, sondern zeigt auch einige selbstgemachte Flyer, mit denen sie ihre ersten Shows beworben hat. Damals waren SLAYER noch mit Tom Arayas Camaro und einem U-Haul-Anhänger unterwegs und weit von ihrem heutigen Tourstandard entfernt.

Bestellt SLAYERs »Repentless«-6,66″-Vinyl-Box ( VÖ: 06. Juni ) hier vor:

www.nuclearblast.de/270373 (goldenes Vinyl – exklusiv!)

www.nuclearblast.de/270372 (rotes Vinyl)

www.nuclearblast.de/270371 (schwarzes Vinyl)

Am 22. Januar haben SLAYER bekanntgegeben, dass sie sich bei ihren Fans mit einer letzten Welttournee für die unvergesslichen Momente in den letzten mehr als 30 Jahren bedanken wollen. Anschließend möchte sich die Band anderen Dingen zuwenden. Der erste Nordamerika-Teil, auf dem SLAYER von LAMB OF GOD, ANTHRAX, BEHEMOTH sowie TESTAMENT unterstützt werden, beginnt am 10. Mai in San Diego, CA. Beim zweiten Abschnitt werden dann LAMB OF GOD, ANTHRAX, BEHEMOTH in NAPALM DEATH mit an Bord sein. Alle bestätigten Termine gibt es unten.

SLAYER live:

w/ LAMB OF GOD, ANTHRAX, BEHEMOTH, TESTAMENT

10.05. USA San Diego, CA – Valley View Casino Center *AUSVERKAUFT*

11.05. USA Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre *AUSVERKAUFT*

13.05. USA Sacramento, CA – Papa Murphy’s Park *AUSVERKAUFT*

16.05. CDN Vancouver, BC – Pacific Coliseum *AUSVERKAUFT*

17.05. CDN Penticton, BC – South Okanagan Events Centre

19.05. CDN Calgary, AB – Big Four *AUSVERKAUFT*

20.05. CDN Edmonton, AB – Shaw Conference Centre *AUSVERKAUFT*

22.05. CDN Winnipeg, MB – Bell MTS Place

24.05. USA Minneapolis, MN – Armory *AUSVERKAUFT*

25.05. USA Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

27.05. USA Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill *AUSVERKAUFT*

29.05. CDN Toronto, ON – Budweiser Stage *AUSVERKAUFT*

30.05. CDN Laval, QC – Place Bell *AUSVERKAUFT*

01.06. USA Uncasville, CT – Mohegan Sun *AUSVERKAUFT*

02.06. USA Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

04.06. USA Reading, PA – Santander Arena *AUSVERKAUFT*

06.06. USA Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

07.06. USA Cleveland, OH – Blossom Music Center

09.06. USA Pittsburgh, PA – KeyBank Pavilion

10.06. USA Bristow, VA – Jiffy Lube Live

12.06. USA Virginia Beach, VA – VUHL Amphitheater

14.06. USA Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

15.06. USA Orlando, FL – Amphitheater

17.06. USA Houston, TX – Smart Financial Centre *AUSVERKAUFT*

19.06. USA Dallas, TX – The Bomb Factory *AUSVERKAUFT*

20.06. USA Austin, TX – Austin360 Amphitheater

21. – 24.06. IS Reykjavík – Secret Solstice Festival

w/ LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT, NAPALM DEATH

26.07. USA Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion

27.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

29.07. USA Wantagh, NY – Northwell Health at Jones Beach Theater

31.07. USA Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain

01.08. USA Albany, NY – Times Union Center

03.08. USA Darien Lake, NY – Performing Arts Center

04.08. USA Syracuse, NY – Lakeview Amphitheater

06.08. CDN London, ON – Budweiser Gardens

07.08. USA Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

09.08. USA St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

10.08. USA Atlanta, GA – Cellairis Amphitheatre at Lakewood

12.08. USA Nashville, TN – Municipal Auditorium

13.08. USA Rogers, AR – Walmart Arkansas Music Pavilion

15.08. USA San Antonio, TX – Freeman Coliseum

16.08. USA Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

18.08. USA Denver, CO – Fiddler‘s Green Amphitheatre

19.08. USA Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre

21.08. USA Boise, ID – Ford Idaho Center Amphitheater

23.08. USA Portland, OR – Sunlight Supply Amphitheater

26.08. USA San Jose, CA – SAP Center

