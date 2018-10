Slipknot, das metallische, neunköpfige, maskierte Überfallkommando aus Iowa kündigt für 2019 ihre langersehnte Rückkehr auf europäische Bühnen an.

7-8 JUNI – HYVINKAA (FI) – Rockfest

7-9 JUNI – NÜRNBERG (DE) – Rock Im Park

7-9 JUNI – NÜRBURGRING (DE) – Rock Am Ring

13-15 JUNI – NICKELSDORF (AT) – Novarock

13-16 JUNL – INTERLAKEN (CH) – Greenfield

14-16 JUNL- DERBY (UK) – Download

17 JUNI – LEIPZIG (DE) – Arena

18 JUNI – HANNOVER (DE) – TUI Arena

19-22 JUNI – COPENHAGEN (DK) – Copenhell

21-23 JUNI – DESSEL (BE) – Graspop

25-26 JUNI – KRAKOW (PL) – Mystic Festival

27 JUNI – BOLOGNA (IT) – Sonic Park

28-30 JUNI – MADRID (ES) – Download

1 JULI – NIMES (FR) – Amphitheatre Nimes

3-6 JULI – LISBON (PT) – VOA

4-5 JUII – VIVEIRO (ES) – Resurrection Fest

Ticket Infos: www.slipknot1.com.

Seit ihr Debütalbum 1999, haben Slipknot über 30 Millionen Alben verkauft, einen Grammy gewonnen und 10 Nominierungen erhalten sowie Auszeichnungen für 13 Platin – und 44 Goldalben bekommen.

