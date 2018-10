Nachdem kürzlich zwei exklusive Konzerte zum 25-jährigen Jubiläum der Post-Hardcore Institution Hot Water Music Ende nächsten Jahres verkündet wurden, legt die Band noch mit zwei weiteren Shows nach. Hot Water Music spielen jeweils an zwei Terminen in Köln und Berlin ihre Klassiker-Alben Caution (2002) und No Division (1999) in voller Länge. Zudem will die Band mit einer Mischung aus verschiedenen Songs aus ihrer denkwürdigen Karriere für einige Überraschungen sorgen.

Die Daten:

20.11.19: Köln – Gebäude 9 (No Division)

21.11.19: Berlin – Lido (No Division)

22.11.19: Berlin – Columbiahalle (Caution)

23.11.19: Köln – Paladium (Caution)

Booking: Kingstar

1994 gegründet zählen Hot Water Music spätestens seit ihren wegweisenden Alben Forever And Counting (1997) und No Division (1999) zu den wichtigsten Stimmen der weltweiten Punk-/Hardcore-Szene und haben die Musikwelt weit über ihre Genregrenzen hinaus mit ihren ikonischen Texten beeinflusst.

