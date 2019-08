Slipknot: neues Video zu „Birth Of The Cruel“

Slipknot öffnen zum dritten Mal die Truhe, in der wohlbehütet ihr kommendes Album We Are Not Your Kind (VÖ 09.08.) liegt – und holen den neuen Song Birth Of The Cruel heraus. Der Track feierte gestern seine Premiere als Zane Lowes World Record bei Beats 1 und ist nun überall erhältlich.

Birth Of The Cruel folgt auf die zuvor veröffentlichten Vorboten Unsainted und Solway Firth vom kommenden, sechsten Studioalbum We Are Not Your Kind der Band, das diesen Freitag (9. August) erscheint. Das letzte Album 5: The Gray Chapter erschien vor fünf Jahren und erreichte u.a. Platz 1 in den USA und Platz 2 in Deutschland und UK.

Nachdem Slipknot im Juni bereits für ausgewählte Live-Dates in Deutschland waren – bei Rock Am Ring / Rock Im Park sowie in Leipzig und Hannover –, kündigte das Kollektiv aus Des Moines, Iowa vor wenigen Tagen an, 2020 auf große Europatournee zu kommen. Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin und Dortmund werden die Stationen in Deutschland sein, Details folgen in Kürze. Im offiziellen Video zu Solway Firth gibt es einige Eindrücke der jüngsten Festival-Auftritte in Europa zu sehen.

Tracklisting We Are Not Your Kind

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. A Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth

