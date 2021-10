Snaum: veröffentlichen „Selfmadeself“ am 12.11.2021

Selfmadeself ist eine Darstellung aller Emotionen, die wir tief in uns selbst verstecken – Wut, Traurigkeit und Sehnsucht. Es stützt sich vollständig auf Wahrnehmung und Phantasie – die sich wiederholenden, verzerrten Schichten aus schmutzigen, stumpfen Gitarren und rauen synthetischen Geräuschfarben, die einen Hintergrund für Hewans wortlose Growl, Howls und Schreie, das bedeuten kann, was der Zuhörer möchte, dass sie wollen, und die Erfahrung als persönlich wie möglich zu leben. Die Titel sind nur Symbole, Sounds, die einige Ideen hervorrufen könnten, aber sie repräsentieren nichts anderes, wie der Name eines Menschen nichts über die Person erzählt. Dies ist, was sich selbst bedeutet – die Musik geht darum, was Sie wollen.

Selfmadeself Tracklist:

1. Lament

2. Colossus

3. Breathe

4. Against

5. Signal

Line-Up:

Xypus – Music

Foster J Hewan – Vocals

https://www.facebook.com/snaum.official

https://snaum.bandcamp.com/releases