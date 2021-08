Snow White In The Dark: mit zweiter Single „Alive“

Mit beeindruckender Emotionalität in der Stimme präsentiert die deutsch-russische Sängerin Snow White ihre eigenen Songs und besticht schon zu Beginn ihrer Karriere mit einem eigenen Sound aus leisen und lauten Tönen. Diese spezielle Mischung aus fragiler Verletzlichkeit und kraftvoller Stärke entsteht durch autobiografische Geschichten, die mit ungewöhnlich dynamischer Musik mitten ins Herz treffen.

Mit Alive veröffentlichte die Künstlerin nun die zweite Single. Es ist die Geschichte von Goethes Faust und die musikalische Umsetzung, so wie Snow White In The Dark sie empfindet.

Das Label Mama Music Group ist „glücklich solch ein Ausnahmetalent unter Vertrag zu haben“, so Produzent Mark Smith, der sich darüber freut, an seine Rockphase der 90er Jahre als Bassist der Band Kingdom Come anschließen zu können.