Sober Truth: streamen Livekonzert zugunsten Bauhaus Live // Ich bin Bauhaus Live Retter

Die Troisdorfer Groove Metaller Sober Truth, die Gewinner der WDR2 Bandaktion „Beste Bands Im Westen“, lassen nichts unversucht! Am 12.12.2020 hieß es „Ich bin Bauhaus Live Retter“ \\ Sober Truth Live im Kuschelclub Troisdorf // 2020.

Sober Truth Mastermind Torsten Schramm zur Aktion:

„So traurig es ohne Euch im Kuschelclub ist, seit Ende Februar (wir boten seit 12 Jahren einmal im Monat 3 Bands aus der Szene hier eine Bühne) haben wir uns einfach so authentisch wie möglich in diesen von Euch liebevoll umgetauften Kuschelclub zeigen wollen.

Sober Truth aus Siegburg begannen ihre Bandgeschichte im Bauhaus Troisdorf und kehrten diverse Male zu den Festivals Til`Someone Cries und Bauhaus Live Specials auf diese heilige Bühne heim.“

Nun haben sich die leidenschaftlichen Sober Truth vorgenommen, in Kooperation mit TaktArt, dem Jugendzentrum Bauhaus, net4web und dem Big Easy Studio in der kulturellen Krise ihre 12-jährige „Bauhaus Live Geschichte“ nicht kampflos übergeben zu wollen. Also einmal das ganze Proberaum Set-Up zum Bauhaus, die Anlage vom Staub befreit, die Lüftungsanlage angeschmissen, die spartanische kultige Lichtanlage flutet das spärliche Licht…und los geht’s!

Seit Sonntag, den 12.12.2020, um Punkt 18 Uhr steht das ganze Konzert online zur Verfügung. Hier das komplette Video!

Sober Truth und TaktArt suchen auf diesem Wege Unterstützer, Freunde und Fans der Kult Eventreihe Bauhaus Live. Wie sich Bauhaus Live anfühlt, könnt ihr hier im Livereview der denkwürdigen Veranstaltung vom Dezember 2019 mit Sober Truth, Purify und Mindreaper nachlesen.

Alle, die helfen wollen, Bauhaus Live zu retten, können ab sofort für 20 Euro ein Bauhaus Live Ticket und den „Ich bin Bauhaus Live Retter“ Button ordern. Das Ticket ist zu einem frei wählbaren Termin gültig, quasi die Bauhaus Live Survival (Endgegner) Edition.

Wer also bei der Rettung helfen will, kann/sollte mit Sober Truth und/oder TaktArt in Kontakt treten.

Hier kommt ihr zur TaktArt Seite und hier zur Sober Truth Seite.

Torsten Schramm und seine Rocker freuen sich über viel Zuspruch!

Sober Truth sind:

Gitarre, Gesang – Torsten Schramm

Schlagzeug – Sam Braw

Bass – Jules Rockwell

Gitarre – Aaron Vogelsberg