Sodom: veröffentlichen neue EP „Bombenhagel“ am 20. August 2021

Nach der erneuten offiziellen Würdigung durch den Preis der deutschen Schallplattenkritik für ihr aktuelles Album Genesis XIX (zum bereits zweiten Mal nach der Auszeichnung des Vorgängers Decision Day, 2016) und vor dem nahenden 40-jährigen Bandjubiläum im kommenden Jahr: Selten zuvor waren Sodom so vital wie im Frühjahr 2021. Trotz abgesagter Konzerte, trotz Corona-Lockdown, trotz diverser Unwägbarkeiten, die diese merkwürdige Zeit mit sich bringt.

In einer Phase, in denen andere Bands in Agonie verharren, veröffentlichen Tom Angelripper und seine Bandmitglieder Frank Blackfire (Gitarre), Yorck Segatz (Gitarre) und Toni Merkel (Schlagzeug) am 20. August 2021 über Steamhammer/SPV ihre nagelneue EP Bombenhagel als CD, 12“-Vinyl und als digitalen Download.

„Eigentlich sollte die Scheibe zu den anstehenden Sommerfestivals erscheinen, mit einem Aufkleber und den bestätigten Tourdaten. So wie es momentan aber aussieht, werden wohl alle Festivals auf 2022 verschoben. Aber die EP kommt trotzdem! Als pures Lebenszeichen. Als Signal an unsere Fans: Es gibt uns noch! Und es geht weiter!“, erklärt Tom Angelripper.

Tracklisting:

Bombenhagel 6:06 Coup De Grace 3:06 Pestiferous Posse 5:05

Bombenhagel erscheint am 20. August 2021 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPack

=> 12″ LP, 140 g, rotes Vinyl, bedruckte Innentasche

=> Download / Streaming

Pre-Order Link: smarturl.it/SodomBombenhagel

=> 12″ LP exklusive farbige Editionen nur im Napalm Shop

Pre-Order Link: https://napalmrecords.com/english/sodom

=> Exklusive CD/LP Bundle mit einem T-Shirt nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/sodom/store

Sodom live 2021:

26.12. Andernach – JUZ

27.12. Aschaffenburg – Colos Saal

28.12. Wolfsburg – Hallenbad

29.12. Bochum – Zeche

Sodom live 2022:

22.01. Berlin – Thrashfest Berlin (mit Tankard, Legion Of The Damned etc.)

18.-20.08. AT-Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

www.sodomized.info

https://www.facebook.com/sodomized/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/