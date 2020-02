Sons Of Sounds: haben neues Album „Soundsphaera” veröffentlicht

Die Sons Of Sounds haben ihr neuestes Album Soundsphaera veröffentlicht und feiern dies gebührend im eigenen Club Soundcheck One (bei Karlsruhe). Gitarrist Wayne Beselt – respektive seine Eltern – hätten seinen Geburtstag kaum besser legen können als an den Vorabend des Album Releases. Das Brüder-Trio wird an diesem Wochenende wohl kaum aus dem Feiern herauskommen.

Gleichzeitig erscheint auch das neue Video Point Of No Return.

Das Album ist hier als CD erhältlich: https://tinyurl.com/EPR-SonsOfSounds oder digital: https://backl.ink/106440666 bei allen gängigen Plattformen!

Vorab wurde bereits die deutschsprachige Hymne Kriegerherz veröffentlicht!

Sons Of Sounds live:

22.02.2020 7er Club, Mannheim, Support: Chakora

05.03.2020 Don’t Panic, Essen

08.03.2020 Alte Seminarhalle, Nagold

Sons Of Sounds sind:

Roman Beselt – Vocals and Bass

“H” Beselt – Drums

Wayne Beselt – Guitar and Backings

Mehr Info:

www.sonsofsounds.com

www.facebook.com/sonsofsounds/