Sons Of Sounds: veröffentlichen Artwork und Trackliste ihres neuen Albums „Seven“

Die Sons Of Sounds veröffentlichen das Cover und die Tracklist ihres nunmehr siebten Albums Seven, das am 10.11.2023 als CD und Vinyl in den Handel kommt. Die Releasetour findet gemeinsam mit den Hard Rock Legenden von Nazareth statt.

Gitarrist Wayne Beselt selbst beschreibt das Album als „Hard Rock, proggy mit vielen Ohrwürmern“, was seit jeher die Stärken der Band sind.

Seven Tracklist:

1. Alive

2. Diamond

3. End Of The Road

4. Ghost

5. My Name

6. Sound Of Hope

7. Valley Of The Damned

Artworks: Fabian Luft

Implementation: Olli Buster at BustersDesign

Release Tour mit Nazareth

11.11.23 – Budapest | Barba Negra

13.11.23 – Vienna | Szene

18.11.23 – Forst | Manitu

20.11.23 – Bensheim | Musiktheater REX

21.11.23 – Nürnberg | Der Hirsch

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: