Party.San Metal Open Air 2020: Bestätigen Motorowl

Über Motorowl haben wir in den letzten Wochen viel berichtet, jetzt werden die Jungs verdienter weise für das Party.San Metal Open Air 2020 bestätigt und euch in Schlotheim eine höllische Reise durch Psychedelic Doom Rock Klänge anbieten. Für alle die Motorowl noch nicht kennen hier geht es zum Review vom Studioalbum Atlas.

Wie seht ihr eigentlich die Wahl der Frühschoppenbands der letzten Jahre? Der Veranstalter hat euch bis jetzt mit allem von Rock ’n Roll über Sludge bis hin zu Doom Metal geboten. Konntet ihr eine unverhoffte Neuentdeckung für euch verbuchen oder zählt ihr zu denjenigen die am Samstagmorgen noch auf der Matratze bzw ihrem Partner liegen?

Um euren musikalischen Horizont weiter zu beflecken haben sie sich dieses Jahr etwas Besonderes für euch einfallen lassen: Motorowl werden erstmalig die Bretter des samstäglichen Morgengenusses beim PSOA entern. Die Psychodelic Doom Rocker haben alles im Gepäck um eure verkaterten Hirnzellen zu solch früher Stunde in Wallung zu bringen. Egal ob als Toursupport für Solstafir, Long Distance Calling, Grave Pleasures oder High On Fire – diese jugendliche Bande hat musikalisch an derart vielen psychoaktiven Kröten geleckt dass der Veranstalter sie euch keinesfalls vorenthalten will!

Herkunft: Deutschland

Stil: Psychedelic Doom Rock

Für Fans von: Baroness, Witchcraft

Social: https://www.facebook.com/motorowl/