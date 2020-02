ROCKHARZ 2020: drei neue Acts bestätigt

Liebe ROCKHARZ-Community,

die Tage werden wieder heller, die Temperaturen klettern leicht, und das bedeutet, dass sich das ROCKHARZ 2020 mit jedem Tag ein neues Stück nähert. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Billing, schrauben aber natürlich fleißig weiter, um euch im Juli die Party des Jahres zu liefern, wie ihr sie gewohnt seid. Dazu gibt‘s heute dreimal Nachschlag für euch!

Lucifer

Es gibt Premieren, auf die man sich besonders freut. Lucifer haben sich in den vergangenen Jahren mit ihrem Heavy Magic Rock ins Langzeitgedächtnis aller gespielt, die etwas mit Occult Rock und Doom Metal anfangen können. Erst 2014 ins Licht der Welt entlassen, blickt die multinationale Truppe bereits auf vier Alben zurück und schaffte 2018 gar den Sprung in die Charts – Lucifer II ist auch einfach ein kleines Meisterwerk. Wir freuen uns, das Quintett um die charismatische Sängerin Johanna Sadonis erstmals im Harz willkommen zu heißen: Lucifer beim ROCKHARZ 2020!

Sibiir

Sibiir gehören auf die Must-See-Liste all jener, die auf energiereiche Live-Shows stehen. Die Norweger haben sich erst 2014 gegründet, erobern aber seit ihrem Debütalbum Sibiir (2016) die Szene im Sturm. Hardcore aus Norwegen hört man nicht alle Tage, und die Jungs haben auch wenig mit Genrestandards gemein. Viel mehr dürft ihr euch auf eine ähnlich ruppige Mixtur aus Extreme Metal, Hardcore und Punk einstellen, wie sie unter anderem Kvelertak zelebrieren. Im vergangenen Herbst erschien das dritte Album Ropes und im Juli gibt‘s den ROCKHARZ-Einstand. Freut euch auf einen zünftigen Abriss!

Uncured

Einflüsse von Children Of Bodom über Gojira bis hin zu Whitechapel. Das klingt nach einer faszinierenden und extremen Mischung – und genau dafür stehen Uncured auch. Die US-Amerikaner sind erst seit 2014 unterwegs, haben aber im vergangenen Herbst ihr zweites Album Epidemic veröffentlicht und uns damit völlig umgehauen. Wir mussten Sie einfach holen – erstmals beim ROCKHARZ dabei: Uncured!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Beast In Black

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Dawn Of Disease

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Insomnium

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knasterbart

Knorkator

Lord Of The Lost

Lucifer

Moonsorrow

Onkel Tom Angelripper

Ost + Front

Paddy And The Rats

Powerwolf

Running Wild

Sepultura

Sibiir

Steel Panther

Storm Seeker

Subway To Sally

Suicidal Tendencies

Tankard

Tarja

The 69 Eyes

Thomsen

Thundermother

Twilight Force

Turisas

Uncured

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

https://www.rockharz-festival.com/

https://www.facebook.com/rockharz/