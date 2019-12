Spectres: Vancouver Post-Punk Revivalists mit Debüt bei Artoffact Records

Deathrock und Post-Punk sind eher selten Genres, in denen man ein Album als schlichtweg „schön“ bezeichnet. Aber was soll man machen?

Spectres legen mit Nostalgia ein, nun ja, wunderschönes Werk vor, das die Kanadier 2020 garantiert einen großen Schritt nach vorn bringen wird. Nach drei DIY-Longplayern, die allesamt im vergangenen November über Artoffact wiederveröffentlicht wurden, hat man jetzt bei diesem Qualitätslabel auch für Nostalgia unterschrieben.

Der rückwärtsgewandte Albumtitel macht es bereits klar: Spectres lieben die Genre-Roots und schreiben Songs, die zugleich Feeling und Atmosphäre ausstrahlen, aber nicht minder Wert auf tolle Hooks legen, für die neben den tollen Vocals auch immer wieder die hypnotischen Gitarrenläufe verantwortlich sind. Dabei zeigen sich Spectres nicht auf Teufel (oder wer auch immer) komm raus ewiggestrig, sondern spielen geschickt mit Versatzstücken aus u.a. Shoegaze und sind zudem textlich klar im Hier und Jetzt positioniert. Wer Vergleiche braucht, paare am besten Beastmilk mit Soft Kill.

Gitarrist Zach Batalden sagt dazu: „The band was started as a way to creatively explore 1980’s British anarcho-punk, and while creatively we have drifted in new directions this core influence still holds a lot of inspiration for us. Bands like The Mob, Crisis, Crass and Zounds are all still very important for us. From there we took a deep interest in ’80s post-punk and new wave, with bands like The Sound, The Chameleons, Theatre Of Hate, and Modern English, central to the way our sound has developed. For the new album, Nostalgia, we were listening to a lot of Flying Nun bands like The Bats, The Verlaines, and The Clean as well.“

Auf Nostalgia geht es um die Frage der Entfremdung des modernen Lebens, sowie der Suche nach Hoffnung in beängstigenden Zeiten. „Deepening political partisanship, aging, and finding one’s own way through alienating times are common themes on the Nostalgia LP,“ sagt Batalden.

Das Album wurde von Actors Frontmann Jason Corbett im Jackknife Sound Studio in Vancouver produziert. Es folgt auf frei Independent Alben (welche alle von Artoffact Records wiederveröffenlicht worden sind).

Spectres spielten bereits in Kanada, den USA und Europa und werden im März zunächst an der Westküste der USA touren.

Northern Towns Musikvideo aus dem Jahre 2017:

„Firmly rooted in punk, but it weaves dreamy melodies into the angst and frustration…“ – CVLT Nation

„Steadily, confidently, and compassionately, Vancouver’s dark dreamers are bringing their vision for the future into sharper focus.“ – I Die:You Die

Nostalgia Tracklist:

1) The Head And The Heart

2) Dreams

3) When Possessed Pray

4) Pictures From Occupied Europe

5) Years Of Lead

6) Fate

7) Insurgence

8) The Call

9) Along The Waterfront

Line-Up:

Brian Gustavson – Vocals

Zach Batalden – Guitar

Mitch Allen – Drums

Adam Mitchell – Guitar

Jason Renix – Bass

Discography:

*Last Days, 2009 (reissued by Artoffact Records in 2019)

*Split w/ Arctic Flowers, 2010, Man In Decline Records

*Nothing to Nowhere, 2012 (reissued by Artoffact Records in 2019)

*Utopia, 2016 (reissued by Artoffact Records in 2019)

*Provincial Wake 7″, 2017, Sabotage Records

*Nostalgia, 2020, Artoffact Records

www.facebook.com/spectresvancouver