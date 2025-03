Spring Tide Festival am 22.03.2025 im Juz Schlachthof Aurich (Vorbericht)

Bands: Northerion, Charon’s Decay, Sukkaya, Deliver The Galaxy

Ort: Jugendzentrum Schlachthof Aurich, Breiter Weg 24, 26603 Aurich

Datum: 22.03.2025

Kosten: 14 Euro VVK, 18 Euro AK

Genre: Heavy Metal, Death Metal

Besucher: ca. 150

Veranstalter: Northerion

Das Jugendzentrum Schlachthof in Aurich war jahrelang ein Teil der ostfriesischen Metalszene, aber in den letzten Jahren konnte hier nichts stattfinden. Seit 2025 bietet man der Szene nun wieder eine Möglichkeit, dort Veranstaltungen durchzuführen. Die Band Northerion probt dort und nutzt diese Möglichkeit. Selbstverständlich werden sie auch selber spielen und haben sich noch drei weitere Bands dazu eingeladen.

Die Auricher von Northerion sind auch schon fast 20 Jahre dabei und ein Teil der ostfriesischen Szene und der Eastfrisian Metal Association. Letztes Jahr erschien die EP Homewards und einige Songs von dieser EP werden sicherlich auch live präsentiert.

Auch die melodischen Death Metaller von Charon’s Decay sind ein Teil der Eastfrisian Metal Association und haben sich seit ihrer Gründung eine ordentliche Fanbase erspielt.

Ebenfalls aus Ostfriesland, und zwar aus Uplengen, stammt die junge Formation Sukkaya. Seit dem Jahre 2022 sind sie dabei, haben zwei EPs draußen und ihre Spielwiese ist der Heavy Metal.

Headliner ist die Band Deliver The Galaxy aus Sachsen-Anhalt. Im Jahre 2024 brachten sie ihr drittes Album namens Bury Your Gods raus und dieses Album kam bei der Meute sehr gut an. Der melodische Death Metal der Band wird sicherlich auch in Aurich gut ankommen.

Das Juz Schlachthof Aurich öffnet endlich wieder seine metallischen Pforten und bietet der lokalen Szene wieder Platz, sich zu entfalten.

Die Karte kostet im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Karten kann man hier bestellen: ticket2go.de

Los geht es um 20:00 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr.