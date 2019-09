SPV/Steamhammer: Veröffentlichungen, Videos, Tourdaten – September 2019

Ein unfassbar geiles Hard Rock Paket wurde für das Frühjahr 2020 geschnürt:

Gotthard und Magnum gemeinsam auf Tour. Ob dieses geniale Tournee-Package direkt vom Himmel gefallen ist? Die legendären Schweizer Rocker Gotthard haben ja nicht zuletzt dank ihrer Megaballade Heaven einen guten Draht nach oben und auch die Briten Magnum kennen sich seit dem 1988er-Hitalbum Wings Of Heaven gut in überirdischen Soundsphären aus. Headliner Gotthard und Very Special Guest Magnum haben in ihren jahrzehntelangen Karrieren natürlich noch wesentlich mehr Harmonien, Hymnen und Hardrockepen für die Ewigkeit geschaffen.

Ticketinfos und Tourdaten findet ihr hier: https://www.pa-co.eu/Gotthard_Magnum_European_Tour_2020_Deutschland_Germany/

Das neue Magnum Album erscheint im Januar 2020!!!!

Veröffentlichungen 2019

13. September

Blackrain – Dying Breed – CD / LP / Digital

Studio Album – https://BlackRain.lnk.to/DyingBreed

Mob Rules – Beast Over Europe – CD / Digital

Live Album – MobRules.lnk.to/BeastOverEurope

25. Oktober

Edenbridge – Dynamind – 2CD / 2LP / Digital

Studio Album – https://Edenbridge.lnk.to/Dynamind

Turbokill – Vice World – CD / LP / Digital

Studio Album – https://Turbokill.lnk.to/ViceWorld

22. November

Sodom – Out Of The Frontline Trench – CD-EP / MS / Digital

Studio Tracks, Live Track, Re-Recorded Track

Erscheinen auch in 2019:

Running Wild neue EP, Prong neue EP, Molly Hatchet Doppel Live Album, The Outlaws neues Studio Album und vieles mehr!

Neue Videos:

Edenbridge „Live And Let Go“ https://youtu.be/xZbflZDstsM

Domination Inc. „Cutting Edge“ https://youtu.be/uoGmCoV55tM

Blackrain „A Call From The Inside“ https://youtu.be/5XBWIaGYxR4

Neue Songs:

Freedom Call „Spirit Of Daedalus“ https://youtu.be/tO-i8eF-cyQ

Mob Rules „Ghost Of A Chance“ (live) https://youtu.be/KZkESssD72A

Tour Teaser:

The Unity https://youtu.be/cHFux_gaKc4

Tourdaten 2019/2020

Blackrain

05.10. DE-Hamburg – The Sleazy R-evolution

auf Tour mit Kissin‘ Dynamite

30.10. DE-Zwickau – Alter Gasometer

31.10. DE-Dresden – Puschkin

http://blackrain.fr

Bullet

02.10. DE-Husum – Speicher

03.10. DE-Mannheim – 7er Club

04.10. CH-Aarau – Kiff

www.bulletrock.com

John Diva & The Rockets Of Love

07.09. DE-Bernburg – Rock im Schloss

27.09. DE-Nassau – Michelrock

05.10. DE-München – Strom

31.10. DE-Nürnberg – Hirsch

02.11. DE-Ludwigsburg – Rockfabrik

08.11. DE-Rietberg – Cultura

09.11. DE-Schrecksbach – Mylord

16.11. DE-Köln – Eltzhof

22.11. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

23.11. DE-Rastatt – Reithalle

29.11. DE-Bremen – Tivoli

30.11. DE-Essen – Turock

21.12. DE-Solingen – Cobra

26.12. DE-Osnabrück – Rosenhof

27.12. DE-Hamburg – Knust

28.12. DE-Berlin – Musik & Frieden

2020

03.04. DE-Hannover – Musikzentrum

www.johndiva.com

Fargo

20.09. DE-Nürnberg – Hirsch (mit Jane & Epitaph)

21.09. DE-Burglengenfeld – VAZ (mit Jane & Epitaph)

17.10. DE-Hagen (Teutoburger Wald) – Saal Stock (mit Jane & Epitaph)

19.10. DE-Homburg – Musikpark (mit Jane & Epitaph)

24.10. CH-Aarburg – Musigburg (mit Jane & Epitaph)

25.10. DE-München – Backstage (mit Jane & Epitaph)

26.10. DE-Memmingen – Kaminwerk (mit Jane & Epitaph)

02.11. DE-Paderborn – Forum Schloss Neuhaus (mit Jane & Epitaph)

07.11. DE-Siegburg – Kubana (mit Jane)

08.11. DE-Wilhelmshaven – Pumpwerk (mit Jane & Epitaph)

09.11. DE-Kellinghusen – Ulmenschule (mit Jane)

15.11. DE-Warendorf – Theater am Wall (mit Jane & Epitaph)

23.11. DE-Hannover – Arminia Vereinshaus

https://www.facebook.com/FargoGermany

Freedom Call

27.09. DE-Nürnberg – Hirsch

08.10. DE-Hamburg – Knust

09.10. DE-Berlin – Musik & Frieden

10.10. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

15.10. DE-München – Backstage

16.10. DE-Köln – Club Volta

17.10. DE-Stuttgart – Club Cann

18.10. DE-Erfurt – HsD

19.10. CH-Pratteln – Z7

20.10. DE-Bochum – Matrix

2020

13.03. DE-Memmingen – Kaminwerk

www.freedom-call.net

Magnum

auf Tour mit Gotthard 2020

16.04. DE-Frankfurt – Batschkapp

17.04. DE-Regensburg – Airport Obertrautling

18.04. DE-Balingen – Volksbankmesse

20.04. DE-München – Tonhalle

21.04. DE-Fürth – Stadthalle

22.04. DE-Hamburg – Grosse Freiheit 36

24.04. DE-Hannover – Capitol

25.04. DE-Bremen – Pier 2

26.04. DE-Berlin – Tempodrom

28.04. DE-Singen – Stadthalle

29.04. DE-Köln – E-Werk

30.04. DE-Saarbrücken – Garage

http://www.magnumonline.co.uk/

Mob Rules

12.09. DE-Hamburg – Logo

13.09. DE-Oldenburg – Cadillac

11.10. DE-Weiher – Live Music Hall

12.10. DE-Freising – Lindenkeller

09.11. DE-Koblenz – Metal Ship

16.11. DE-Nordenham – Jahnhalle

2020

12.01. DE-Essen – Turock (mit Mystic Prophecy)

www.mobrules.de

Molly Hatchet

05.12. DE-Hannover – Lux

07.12. DE-Lübeck – Werkhof

08.12. DE-Hamburg – Downtown Blues Club

10.12. DE-Bremen – Meisenfrei

11.12. DE-Essen Turock

12.12. DE-Siegburg – Kubana

14.12. DE-Bensheim – Rex

15.12. DE-Obermarchtal – Kreuz

17.12. CH-Pratteln – Z7

18.12. DE-Nürnberg – Hirsch

19.12. DE-München – Backstage

20.12. DE-Torgau – Kulturbastion

www.mollyhatchet.com

Onkel Tom

05.10. DE-Geiselwind – F.E.K. 9 Monster Festival

08.11. DE-Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

www.onkeltomband.de

Suzi Quatro

22.09. DE-Leipzig – Gewandhaus (ausverkauft)

28.09. DE-Dortmund – Westfallenhalle 3A

01.10. DE-Reutlingen – Stadthalle

02.10. DE-Kassel – Stadthalle

04.10. DE-Wuppertal – Stadthalle

05.10. DE-Osnabrück – Osnabrückhalle

06.12. DE-Suhl – Congress Centrum

07.12. DE-Heilbronn – Harmonie

13.12. DE-Dresden – Kulturpalast (ausverkauft)

14.12. DE-Jena – Sparkassen Arena

15.12. DE-Nürnberg – Löwensaal

17.12. DE-Schwerin – Congresshalle

18.12. DE-Dresden – Kulturpalast

2020

26.02. AT-Wien – Stadthalle F

24.04. DE-Neuruppin – Kulturkiche

25.04. DE-Dessau – Anhalt Arena

08.08. DE-Mühlheim – Schloss Broich

29.08. DE-Rust – Europa Park

15.12. DE-Leipzig – Messehalle

http://www.suziquatro.com/

Rage

25.10. CH-Stans – UrRock

07.12. DE-Balingen – Crazy Christmas

28.12. DE-Annweiler – Hohenstaufensaal

29.12. DE-Andernach – JUZ Live Club

2020

05.02. DE-Mannheim – MS Connexion Complex

06.02. DE-Hamburg – tba

07.02. DE-Siegburg – Kubana

15.02. DE-Memmingen – Kaminwerk

16.02. DE-Nürnberg – Hirsch

18.02. CH-Pratteln – Z7

19.02. AT-Wien – Szene

23.02. DE-Bochum – Zeche

https://www.rage-official.com/

Sodom

07.09. CH-Hüttikon – Meh Suff! Festival

27.12. DE-Andernach – JUZ

28.12. DE-Lingen – Alter Schlachthof

2020

16.-18.07. DE-Fritzlar – Rock am Stück

30.07.-01.08. DE-Wacken – Wacken Open Air

www.sodomized.info

The Unity

17.10. DE-Hamburg – Logo

18.10. DE-Oldenburg – Cadillac

19.10. DE-Rheine – Hypothalamus

01.11. DE-Weiher – Live Music Hall

02.11. DE-Memmingen – Kaminwerk

14.12. DE-Karlsruhe – Knock Out Festival

www.unity-rocks.com

