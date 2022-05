Stephan Ahlers-Möller – Aus Dem Eis

Buchtitel: Aus Dem Eis

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 250 Seiten

Genre: Mystery Horror

Release: 13.04.2022

Autor: Stephan Ahlers-Möller

Links: https://www.stephan-ahlers-moeller.de/

https://www.facebook.com/stephanahlersmoeller

Verlag: Books on Demand

Buchform: Taschenbuch

Kosten: 10,99 Euro

ISBN: 9783755710110

Als ich neulich das Interview meines Chefredakteurs René W. mit Stephan Ahlers-Möller gelesen habe, bin ich neugierig geworden. Stephan ist ein Redakteurskollege bei metal.de und hat nun sein erstes Buch veröffentlicht. Bereits als Jugendlicher hat er ein paar Kurzgeschichten geschrieben, ist allerdings „durch das Leben“ vom Schreiben wieder abgekommen. Wie vielen von uns hat auch ihm Corona viel freie Zeit und Muße beschert, sodass er seinen Traum erneut forcieren konnte. Hier könnt ihr das komplette Interview nachlesen.

Da ich durchaus ein Fan von Mystery bin, gerne lese und René das weiß, hat er mich gefragt, ob ich nicht ein Review machen möchte. Klar, gerne! 😉

Das Cover, auf dem Eiskristalle und Blutspritzer zu sehen sind, verspricht schon mal, dass es blutig wird – perfekt, so mag ich es.

Zugegeben, auf der Terrasse bei weit über 20 Grad in der Sonne zu sitzen und eine Geschichte zu lesen, die im nordkanadischen Yukon-Territorium bei hohen Minusgraden und quasi im ewigen Eis spielt, mutet ein bisschen seltsam an, aber egal, spannend ist der Roman allemal.

Es geht grob umrissen (um nicht zu spoilern) um die deutsche Mikrobiologin Jenny, die sich auf eine Forschungsreise nach Alaska bewirbt, nicht zuletzt, um aus ihrer privaten Situation zu fliehen. Dort wurden bislang unbekannte Bakterien gefunden, die erforscht werden sollen. Bereits das erste Treffen mit ihrem Forschungskollegen Anderson (ein Unsympath, wie er im Buche steht) ist ein bisschen seltsam. Am Originalfundort der Bakterien (ein Gewässer in der Wildnis) verstärkt sich ihr Eindruck, und auch bei den Analysen der Proben glänzt er durch Abwesenheit. Als das kleine Städtchen Grizzly Creek durch einen viel zu frühen Wintereinbruch von der Außenwelt abgeschnitten wird, werden die ersten Leichen mit seltsamen, brutalen, nicht zu erklärenden Verletzungen entdeckt. Dies in Kombination mit den unglaublichen Ergebnissen ihrer Analysen zu den Bakterien, bringt Jenny zu dem Schluss, dass sie es mit einer bislang unbekannten (außerirdischen) Lebensform zu tun hat. Hat dies was mit dem Rückgang des ewigen Eises durch den Klimawandel zu tun? Es dauert nicht lange und die Ereignisse überschlagen sich.

Was hat es mit ihrem Forscherkollegen auf sich, der sich nach wie vor äußerst merkwürdig verhält? Welche Geheimnisse verbergen die Einwohner der Kleinstadt? Was sind das für Wesen, die solche Verletzungen hervorbringen können? Ist hier eine Verschwörung auf höchster Ebene in Gange? Und warum hat sie das Gefühl, verfolgt zu werden?