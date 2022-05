Kardashev: veröffentlichen ihr neues Video zu „Glass Phantoms“

Die aus Tempe in Arizona stammende Deathgaze Band Kardashev veröffentlicht mit Glass Phantoms die neueste Single aus ihrem anstehenden neuen Album Liminal Rite, das am 10. Juni via Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Liminal Rite enthält elf mitreißende, ergreifende und musikalisch grandiose Tracks. Das Album beginnt mit den wunderschönen Drones von The Approaching Of Atonement, bevor es in das dicht geschichtete, wogende Silvered Shadows übergeht. Ein Hauch von Tragik liegt über einem Großteil des Albums und fordert bei jeder musikalischen Wendung eine emotionale Reaktion. Die Platte folgt einer Erzählung, die durch die gesprochenen Worte des Schlagzeugers Sean Lang dargelegt wird. Gitarrist Nico Mirolla erläutert das gewichtige Thema des Albums: „Liminal Rite erforscht, wie die Vergangenheit uns sowohl verletzen als auch verführen kann und uns auf einen Pfad der Selbstzerstörung führt. Es ist eine anekdotische Geschichte aus der Perspektive eines fiktiven Mannes in seinem späten Leben, die zeigt, dass Wahrnehmung und Realität nicht immer übereinstimmen. Seine Erfahrung erzählt eine größere Botschaft darüber, wie unser Verstand oft ein falsches Bild von der Vergangenheit schafft. Sean ist der Erzähler, der die Wahrnehmung und Erinnerung des Mannes an sein Leben wiedergibt. Das Versagen seines Gedächtnisses, die Natur der Demenz und wie sie in seine Erfahrung hineinspielt, all das wird in den erzählerischen Abschnitten deutlich.“

Mirolla erzählt von Glass Phantoms: „Die Kontrollsucht des Verlorenen versagt bei ihm. Er steigt die Treppe hinauf, verlässt das Haus und findet sich an der Stelle wieder, an der sein Vater vor so vielen Jahren kniete. Schuldgefühle, verdeckt durch Wut, packen ihn an der Brust und er verflucht die Erde unter ihm. Der Tod seines Bruders steigt an die Oberfläche seines Geistes wie eine Wolke von Heuschrecken, die ein Feld überschwemmt und reißt, bis der Hunger gestillt ist. Er umklammert einen Stein und sieht das geisterhafte Abbild der Hand seines Vaters, das dasselbe tut. Bilder der Tragödie, bei der sein Bruder ums Leben kam, überfluten den Verlorenen Mann, und er erinnert sich an den Zorn seines Vaters, als die Wahrheit ans Licht kam. Aber was war es, der schwere Fehler, der sich in seinen eigenen Handlungen manifestierte? Die Erinnerung liegt zu weit unter der Erde, begraben unter Glasscherben und Isolation. Aber dieses Mal wird es anders sein. Diesmal wird er nicht verstoßen werden. Er ist zu Hause, und er würde lieber sterben, als ein zweites Mal den Verlust seiner Vergangenheit zu erleiden.“

Schaut euch das Glass Phantoms Video jetzt hier an:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: