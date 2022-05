Schandmaul: veröffentlichen neue Single “Niamh” inklusive offiziellem Musikvideo

Mit ihrem kommenden, 11. Studioalbum, Knüppel Aus Dem Sack, das am 10. Juni über Napalm Records erscheint, untermauern die deutschen Folk Rock Helden Schandmaul ihr unnachahmliches Talent als Songwriter und Geschichtenerzähler einmal mehr. Nun veröffentlichten die Münchner mit Niamh bereits die dritte Single aus ihrem neuesten Abenteuer und heizen die Vorfreude auf Knüppel Aus Dem Sack noch weiter an!

Ein packendes, mit mittelalterlichen Instrumenten unterlegtes Intro ebnet in Niamh den Weg für den unverwechselbaren Gesang von Thomas Lindner, der es mit einzigartiger Hingabe schafft, Worte wie einen Film im Kopf der Hörer entstehen zu lassen und Geschichten vor dem inneren Auge zum Leben zu erwecken. Das dazugehörige, offizielle Video gibt einen Einblick in die energiegeladene Performance der Band und lebt vom einzigartigen Spirit der Künstler.

Thomas Lindner zu Niamh:

“Niamh ist eine Reise in Welt der irischen Sagen und Mythen, in das Land der ewigen Jugend! ‚Herz, was begehrst Du mehr?‘, möchte man da fragen.

Doch der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er mit etwas zufrieden wäre. So strebt er nach mehr und die Geschichte nimmt ihren Lauf…

Ein Lied zum eintauchen und sich davontragen lassen!”

Schaue das offizielle Video zu Niamh hier:

Seit ihrem 1999 veröffentlichten Debütalbum, Wahre Helden, sind Schandmaul ein Garant für hochkarätigen und niveauvollen Folk-Rock voller spannender, fesselnder Erzählungen, dargeboten durch genretypische Instrumente wie Dudelsäcke, Drehleier und Folk-Flöten und gekrönt von der unverwechselbaren Sangeskunst von Sänger Thomas Lindner. Mit dem namensgebenden Opener Knüppel Aus Dem Sack bezieht sich die Münchner Truppe auf ein Märchen der Gebrüder Grimm Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Knüppel Aus Dem Sack zeigt sie auf dem Höhepunkt als Songwriter, Storyteller und Entertainer und verkörpert ein weiteres Hochgefühl, nicht nur für Fans, sondern für jeden, der in das beachtliche Universum der deutschen Spitzenreiter eintauchen möchte.

Schandmaul über das Album:

“Was lang auf Eis, wird extra heiß! Mit dem elften Album melden wir uns nach der Zwangsstille laut und deutlich zurück!” (Thomas Lindner)

“Wir melden uns zurück! Ein rockiges Album, trotzdem unverkennbar Schandmaul. Frischer Wind kam zusätzlich durch Produzent Simon Michael, der ungeahnte Seiten aus der Band kitzelte…” (Martin Duckstein)

“Das neue Schandmaul Album hat ordentlich Dampf im Kessel und mit der ersten Single holen wir im wahrsten Sinne den Knüppel Aus Dem Sack! Freut Euch mit uns auf ein fantastisches Video, und das wir endlich wieder gemeinsam auf Konzerten abrocken können. Die Musik dafür haben wir im Gepäck.” (Stefan Brunner)

“Raus aus dem Kulturlockdown, aus der Kälte des Winters, aus der Starre. Zeit wieder rauszugehen, sich zu begegnen und sich zu bewegen. Zu neuer Musik, friedlich vereint. Möge das Album ein Lichtblick sein, gerade jetzt in dieser traurigen Zeit. Peace!” (Matthias Richter)

Sichere dir dein Exemplar von Knüppel Aus Dem Sack HIER!

Taucht ein in das unverkennbare Klanguniversum der Band. Spielkunst vergangener Tage trifft auf hämmernde Moderne und verwebt sich spätestens im impulsiven Refrain mit Ohrwurm-Charakter zur unschlagbaren Symbiose, wie nur Schandmaul sie kreieren können. Mit atmosphärischem Treiben leitet Königsgarde ein fulminantes Feuerwerk ein und untermauert im Reigen weiterer Stücke, wie dem eindringlichen Niamh oder der beschwingt-kecken Darbietungen Das Gerücht, Der Pfeifer und Der Quacksalber die Hit-Tauglichkeit des Albums. Weitere spannende und eindringliche Geschichten warten in Der Flug, Tatzelwurm oder Der Elfseitige Würfel und erlauben dem Alltag zu entfliehen, um sich vollkommen in einem klanglichen Paralleluniversum aus Gesang und Musik zu verlieren. Schandmaul demonstrieren mit ihrem stimmungsvollen Folk Rock und dem neuesten Ausrufezeichen, Knüppel Aus Dem Sack, einmal mehr instrumentale Klasse voller wohltuender Beschwingtheit und zaubern einen weiteren Meilenstein in ihrer fast 25-jährigen Bandgeschichte!

Knüppel Aus Dem Sack ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Deluxe Holzbox (inkl. ltd. Mediabook, einer farbigen recycelten LP sowie einer farbigen recycelten 7″ Single mit zwei exklusiven Bonus Tracks, Slipmat und Flagge) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– Deluxe Jutebeutel (inkl. ltd. CD Mediabook, Feldflasche) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– LP Recycled Black Vinyl

– Ltd. Edition CD Mediabook inkl. 11 Tracks + 2 exklusiven Bonus Tracks

– CD Digisleeve (6 Seiten) inkl. 11 Tracks

– Digitales Album

Schandmaul live 2022:

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, findet am 11.06.2022 erstmalig das Folkfield Festival im Amphitheater in Gelsenkirchen statt.

Die Knüppel Aus Dem Sack Tour 2022 durch die Republik startet am 28.10.2022 in Bielefeld.

Knüppel Aus Dem Sack Tour 2022

Präsentiert von Sonic Seducer, Kulturnews, Piranha, Start, Folker, EMP, Radio Bob! & metal.de

28.10.22 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.10.22 DE – Berlin / Huxley´s Neue Welt

30.10.22 DE – Dresden / Alter Schlachthof

05.11.22 DE – Oberhausen /Turbinenhalle

06.11.22 DE – Nürnberg / Löwensaal

11.11.22 DE – Bremen / Aladin Music Hall

12.11.22 DE – Stuttgart / Im Wizemann

18.11.22 DE – Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

19.11.22 CH – Pratteln / Z7

24.11.22 DE – München / Muffathalle

26.11.22 AT – Wien / Arena

02.12.22 DE – Hannover / Capitol

03.12.22 DE – Erfurt / Central Club

04.12.22 DE – Hamburg / Fabrik

Schandmaul sind:

Thomas Lindner – Gesang, Gitarre, Klavier, Akkordeon

Stefan Brunner – Schlagzeug

Martin Duckstein – Akustische Gitarre, E-Gitarre, Cister, Banjo

Birgit Muggenthalter – Blockflöte, Dudelsäcke, Folk-Flöten, Klavier, Akkordeon

Matthias Richter – E-Bass, Kontrabass

Saskia Forkert – Geige, Drehleier, Backing Vocals

Schandmaul online:

https://www.facebook.com/Schandmaul

https://www.schandmaul.de/