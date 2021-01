Name: Stinkefingereinhorn – Apfelkorn

Herkunftsland: Deutschland

Firma: EFAG GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Apfelkorn

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.kuscheln.com/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 25 %

Preis: ab 11,99 Euro

Online Shop: https://www.party-kneipe-bar.com/de/stinkefingereinhorn-apfelkorn

Heute haben wir wieder einen neuen Drink für unsere Rubrik Metaldrinks in der Warteschleife. Unser Partner EFAG GmbH & Co. KG hat nicht nur Bock auf Kuscheln und Ficken, nein, er zeigt uns auch nur zu gerne den Stinkefinger. Gemeint sind damit natürlich die Liköre und Spirituosen. Mit dem Stinkefingereinhorn haben sie einen Apfelkorn in ihren Reihen, den wir heute mal auf Herz und Nieren wahlweise die Leber prüfen wollen. Ganz persönlich gesprochen habe ich ganz böse Jugenderinnerungen mit Apfelkorn und habe mich fast 15 Jahre nicht mehr an den fruchtigen Trunk gewagt.

Jetzt geht es darum, das Trauma zu überwinden. Leichter gesagt als getan möchte man meinen, der Eye-Catcher aus Einhorn und Mittelfinger macht jedoch neugierig. Mit 25% Volumenprozent Alkohol stehen wir in der Region von einem Likör, der schon gut zünden kann. Diese Produktion ist eindeutig mehr Likör als Schnaps. Die Verarbeitung wurde erneut mit Hingabe vollzogen und es geht runter wie goldgelbes Öl. Das geistige Getränk, welches bei der Übersetzung von Spirituose herauskommt, ist also ein Einhorn mit Mittelfinger – das wiederum dürfte den Humor jedes Headbangers treffen.

Aus hochwertigem Korn wurde der Apfelkorn zusammengesetzt. EFAG GmbH & Co. KG möchten damit beweisen, dass es auch heute noch richtig leckeren Apfelkorn geben kann. Ihr Stinkefingereinhornkorn bleibt der Originalrezeptur treu und ist ebenso einzigartig wie ihr Antlitz. Was dabei herauskommen soll: Ein ursprüngliches wie traditionelles Produkt, oder, wie man im Black Metal sagen würde, ein Apfelkorn mit der Handschrift True. Glutenfrei und vegan schreddern sie keine Schnitzel in den Likör und kommen auf eine natürliche goldgelbe Färbung.