Brothers Of Metal: Video zu „Chain Breaker“ ist online

Die Brother Of Metal melden sich aus der Isolation zurück, jedoch nicht mit neuem Material. Die übertrieben klischeehafte Band aus dem schwedischen Falun gründete sich 2012 als reines Spaßprojekt, um dem schwächelnden True Metal neues Leben einzuhauchen. 2017 erschien dann das Debütalbum Prophecy Of Ragnarök in Eigenregie, welches der Band zunächst nur einen mäßigen Bekanntheitsgrad bescherte. Das änderte sich auch nicht, als AFM Records das Album ein Jahr später neu auflegte. Im Januar 2020 folgte dann das Zweitwerk Emblas Saga, mit dem die achtköpfige Truppe wie aus dem Nichts auf Platz neun in die deutschen Charts einstieg. Obwohl die Band auch Kritiker auf den Plan rief, ließ Emblas Saga kaum Möglichkeiten, den Schweden an den Karren zu fahren. Obwohl von vielen als Metal auf Lendenschurz-Niveau verschrien, hatte der True Metal in 2020 kaum etwas Besseres zu bieten und vergleichbare Bands wie z.B. Powerwolf, Sabaton und Gloryhammer klangen dagegen eindimensional.

Nun melden sich die mächtigen Verteidiger von Walhalla zurück und haben ihren nagelneuen Videoclip zu dem Emblas Saga-Song Chain Breaker mit im Gepäck.

„Mighty Defenders of Valhalla! The music video for our song Chain Breaker is out!

On the day of Ragnarök, Fenrir will break his chains, Gleipner and join the giants in their battle against the gods.

Hail to the vigorous and valiant heroes behind this video, Jonas Helmersson, Sara Gustavsson and Alexander Gustavsson and all the extras.

R.I.P Willow

Sincerely,

Brothers Of Metal„