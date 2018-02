Stone Temple Pilots haben ihr selbstbetiteltes und mit Spannung erwartetes, neues Album Stone Temple Pilots für den 16. März angekündigt. Es ist das erste STP-Album, das mit dem neuen Lead-Sänger Jeff Gutt aufgenommen wurde!

Als eine der bestverkaufenden Bands der 1990er Jahre, die mit mehreren Platinauszeichnungen und einem Grammy bedacht wurde, blicken die Stone Temple Pilots jedoch nicht zurück, sondern nur nach vorn. Gitarrist Dean De Leo erklärt: „Wir sind gespannt und freuen uns auf das, was vor uns liegt. Für uns ist der beste Weg, unserer Vergangenheit gerecht zu werden, indem wir darauf aufbauen und weiterhin neue Musik schreiben.“

Genau dies machen sie auf dem Neuling Stone Temple Pilots. Die erste Single Meadow und Never Enough präsentieren beherzt knirschende Gitarren und treibende Rhythmen, die seit ihren frühen Alben Core (1992), Purple (1994) und No.4 (1999) die Markenzeichen der Stone Temple Pilots sind. Roll Me Under gleitet am Anfang über eine filigran-flinke Bass-Linie, bevor es in den Refrain ausbricht, in dem Gutts Baritonstimme dazukommt.

Auf die Frage, was die Fans während der kommenden Tour erwarten dürfen, antwortet Robert De Leo: „Nach so langer Zeit voller Erfahrungen im Leben fühlen wir uns verpflichtet, tief in einem Katalog zu graben, der über 30 Jahre gewachsen ist. Dabei versuchen wir, jene Songs zu berücksichtigen, die wir noch nicht live gespielt haben. Wir wollen auch den Leuten, die uns in der Vergangenheit erlebt haben, die Chance geben, Songs zu hören, die wir auf früheren STP-Shows nicht gespielt haben. Wir wollen diese Lebenszeiten mit unseren Performances feiern!“

Bei Vorbestellungen über www.stonetemplepilots.com werden die Songs Meadow und Roll Me Under zum Download freigeschaltet. Auf der Seite sind zudem exklusive Bundles erhältlich, darunter Vinyl, T-Shirts, eine Limited Edition und von der Band handsignierte Lithographien. Stone Temple Pilots erscheint am 25. Mai auf Vinyl!

Stone Temple Pilots

Tracklist

Middle Of Nowhere Guilty Meadow Just A Little Lie Six Eight Thought She’d Be Mine Roll Me Under Never Enough The Art Of Letting Go Finest Hour Good Shoes Reds & Blues

Mehr Infos und Tour-Updates: www.stonetemplepilots.com

