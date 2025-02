Sublind: Luxemburger Thrasher mit humorigem Musikvideo „Metalmorphosis“

Seit dem 7. Februar ist das neue, nicht wenig humorige Musikvideo der Luxemburger Thrasher zu sehen, welches für den Titeltrack der neuen EP produziert wurde.

Seht euch das Video zu Metalmorphosis hier an:

Aufgenommen von Yannick Kohl und Martine Ludwig im November und Dezember 2024.

Redaktion und Regie: Yannick Kohl

Sublind sagen zum Video:

„Der Song bietet alles, was man sich von einer Thrash-Hymne erwartet: Rasende Geschwindigkeit, unerbittliche Aggression und eine gesunde Portion Humor. Metalmorphosis ist ein wilder Track, der mit einem Augenzwinkern Genregrenzen sprengt. Das Musikvideo zu Metalmorphosis zeigt Sublind von der besten Seite – mit Witz, Chaos und einer gehörigen Portion Selbstironie: Es geht darin um einen alten Mann der ein tristes Leben führt und durch uns als Band an den Metal kommt. Der betagte Herr macht sozusagen eine ‚Metal-Morphose‘ durch. Liest sich genau so absurd wie das Video wirklich ist!“

Metalmorphosis – Trackliste:

1. Thrash It!

2. Revolution Execution

3. Metalmorphosis

4. Necromania

5. R.I.P – Reign In Pain

6. Thrashing Delirium

Artwork: Dan Goldsworthy

Artwork: Dan Goldsworthy

Release-Datum: 14.02.2025

Verfügbare Formate:

– Digital

– CD

– Vinyl

FFO: Overkill, Exodus, Testament

Genres: Thrash Metal, Speed Metal



Sublind entführen die Hörer und Fans zurück in den inspirierenden Geist der 80er Jahre. Die tiefe Verbundenheit zum Thrash Metal ist auch in den – teilweise – entsprechend gestalteten Texten und in der generellen Einstellung der Band zu erkennen, wie sie sich auf allen ihren veröffentlichten Releases präsentiert.

Nach einer Vielzahl von Gigs und kleineren Tourneen veröffentlichten Sublind im März 2023 das sehr gut aufgenommene The Cenosillicaphobic Sessions, dem 2025 nun die brandneue EP-Bestie Metalmorphosis folgt.

Diskografie:

2007 • The Beginning Of The End • EP

2014 • Thrashing Delirium • Full-length

2014 • Bricherhaff Compilation: Metal Made in Luxembourg • Split

2017 • Highspeed Hangover • Single

2023 • For Those About To Riot • Single

2023 • The Cenosillicaphobic Sessions • Full-length

2025 • Metalmorphosis • EP

Sublind – Besetzung

Luca Tommasi – Gesang

Marc Geiben – Gitarren

Ben Wilmes – Gitarren

Mehdi Addi – Bass

Kevin Gricius – Schlagzeug

Sublind online:

https://www.sublind.net/

https://www.facebook.com/sublind/

https://www.instagram.com/sublindthrash/