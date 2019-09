Surface: veröffentlichen dritten Album Trailer

Die deutsche Death-Metal-Band Surface wird am 04. Oktober 2019 ihr kommendes, drittes Studioalbum River of Souls via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den dritten Album-Trailer zur kommenden Platte auf YouTube.

Schaut rein und erhaltet mehr Infos über das Konzept hinter River Of Souls:

Den ersten Teile gibt es hier zu sehen:

Album Trailer #1: https://youtu.be/OOi21J5-eNU

Album Trailer #2: https://youtu.be/ACjFRhbjYu0

Passend zum beginnenden Vorverkauf wurde auch die die erste Single River of Souls veröffentlicht. Den Song kann man in Form eines Lyric-Videos auf YouTube sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=D82Js3wclxU

Die Band sagt dazu:

„River Of Souls ist der Titel-Track unseres neuen Albums. Der Text repräsentiert das Thema des neuen Albums, daher sind wir sehr glücklich euch nun unser neues Lyric-Video erstellt von Tim Will von Heavy Harlequin zu zeigen. Wir freuen uns euch endlich den ersten Song unseres neuen Babys zu zeigen!“

Verpasst Surface nicht auf Tour im Herbst 2019:

14.09.2019 – DE – Mannheim – Kill Your Brain Fest

Blutfest 2019

*04.10.2019 – DE – Lübeck – Riders Café

*05.10.2019 – DE – Rostock – Alte Zuckerfabrik

*11.10.2019 – DE – Aalen – Rock It

*12.10.2019 – DE – Mannheim – New Evil Music Festival

19.10.2019 – DE – Unleash The Kraken Festival – Juki 42/Ahrensburg

*15.11.2019 – DE – Gadenstedt – Black Hand Inn

*16.11.2019 – DE – Cham – L.A.

*22.11.2019 – DE – München – Backstage

*29.11.2019 – DE – Nürnberg – Der Cult

*30.11.2019 – DE – Radolfzell – Bokle

*20.12.2019 – DE – Berlin – Nuke Club

*21.12.2019 – DE – Leipzig – Hellraiser

*22.12.2019 – DE – Ludwigsburg – Rockfabrik

* = Blutfest Tour supporting Eisregen, Debauchery, Balgeroth

Tickets: www.blutfest.de

11-13.6.2020 – DE – Metal Frenzy Open Air

Mehr über Surface:

Surface wurde Anfang 2010 von Marco Bechreiner und Tom Robinson gegründet. Inspiriert von der griechischen Mythologie und angetrieben von Energie und Kraft schrieben sie die ersten Songs. Kurz nach der Gründung traten Jason Coffi und Timo Petersen der Band beide. Von dort an begann Ihre Reise auf die Bühnen dieser Welt, welcher von einem Mitgliederwechsel begleitet wurde. Timo verließ die Band und wurde 2015 durch Tim Broscheit am Bass ersetzt. Nach dem Ausstieg von Jason Ende 2017, wurde dieser durch Johnny Ritter an der Lead Gitarre ersetzt. Ihr Stil ist geprägt von Thrash und Death Metal gepaart mit Hardcore und Modern Metal. Im Jahr 2012 veröffentlichten sie Ihr Debut Album Where The Gods Divide und im Jahr 2015 erschien der Nachfolger Rise Of Kronos. Während dieser Zeit spielten Surface über 150 Shows und teilten sich die Bühne mit Bands wie z.B. Kreator, Megadeth, Powerwolf, Hämatom und viele mehr auf Open Air Shows, Festivals, lokale und nationalen Bühnen.

—

Surface online:

http://www.surface-metal.de

https://www.facebook.com/Surfacemetal/

Kommentare

Kommentare