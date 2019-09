Tarja: kündigen Tourdaten zum neuen Album für April 2020 an

Tarja veröffentlichte am 30. August ihr fünftes Studioalbum im Bereich Rock und Metal über earMusic und im April 2020 präsentiert die finnische Sängerin ihre neuen Songs dann endlich auch auf Tour in Europa – wobei sie natürlich auch eine Schatztruhe voller Klassiker im Gepäck haben wird.

Tarja kommentiert: „Ich bin sehr glücklich und auch schon ganz aufgeregt über meine kommende Tour in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden“, sagt die finnische Sopranistin. „Natürlich werde ich mein neues Album In The Raw vorstellen. Ich verspreche euch, diese Tour wird fantastisch! Ich kann es kaum erwarten, wieder mit meinen Fans und Freuden zu rocken! Ich danke euch allen, dass ihr es möglich macht und wir sehen uns hoffentlich bald bei einem meiner Konzerte!“

Raw Tour 2020

18 OKT 2019 Düsseldorf (DE) The Tube

09 APR 2020 Haarlem (NL) Patronaat

10 APR 2020 Nijmegen (NL) Doornroosje

11 APR 2020 Herford (DE) X

13 APR 2020 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

14 APR 2020 Bochum (DE) Matrix

15 APR 2020 Hamburg (DE) Markthalle

17 APR 2020 Berlin (DE) Columbia Theater

18 APR 2020 Leipzig (DE) Hellraiser

19 APR 2020 Nürnberg (DE) Hirsch

21 APR 2020 München (DE) Backstage

22 APR 2020 Wien (AT) Szene

23 APR 2020 Lyss (CH) Kufa

