Terrible Sickness: „Flesh For The Insatiable“ erscheint am 18.11.

Zum Jahresende hin wird es noch mal deftig! Das dritte Album der Niedersachsen von Terrible Sickness wird Flesh For The Insatiable heißen und am 18. November auf Black Sunset/MDD erscheinen! Euch erwarten elf allerfeinste, vom 90er US Death Metal inspirierte Blast Beat Hymnen, die davon zeugen, dass extremer Death Metal aus deutschen Landen längst ein eigenes Gütesiegel verdient. Einen ersten Blick auf das von Daniel Bartell gestaltete Coverartwork findet ihr anbei, eine erste Kostprobe gibt’s schon bald. Bis dahin könnt ihr in die Anfang des Jahres veröffentlichte 2-Track Single Dethroned Immortality auf Bandcamp reinhören. Stay tuned!

Links:

http://www.terrible-sickness.de/

http://facebook.com/TerribleSickness.Official/