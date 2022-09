Knorkator: präsentieren Video zu „Tut Uns Leid“

Knorkator präsentieren das offizielle Video zu Tut Uns Leid, der neuen Single aus dem kommenden Album Sieg Der Vernunft (VÖ 07.10. – Tubareckorz / Rough Trade)

Das Video kann hier angeschaut werden:

Dieser Song nimmt unseren rücksichtslosen Raubbau an den begrenzten Ressourcen der Erde aufs Korn. Ja, der Gedanke ist nicht neu. Auch der Blick darauf, welch armseliges Erbe wir unseren Kindern wahrscheinlich hinterlassen werden, ist spätestens seit Greta Thunberg in aller Munde. Neu ist allerdings, dass hier nicht nur Gier und Verschwendung zur Sprache kommen, sondern auch Dinge angeführt werden, die gemeinhin als Tugenden gelten, kleine Weisheiten, die eigentlich helfen sollen, dem Leben weniger verkrampft entgegenzutreten, seinen Frieden mit dieser chaotischen Welt zu machen. Es ist ein Versuch uns bewusst zu machen, dass wir künftig wohl vieles infrage stellen müssen, was uns jahrhundertelang als klug und richtig erschien. Ein solcher Wertewandel birgt natürlich Gefahren. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir ALLE diese heiklen Fragen diskutieren. Wir dürfen einen so tiefgreifenden Wertewandel nicht den falschen Leuten überlassen.

Ab Oktober können die Fans die neuen Songs auch live auf der Sieg Der Vernunft Tour gemeinsam mit der Band abfeiern:

28.10.2022 Kiel / Pumpe

29.10.2022 Bremen / Aladin Music-Hall

03.11.2022 München / Backstage

04.11.2022 Oberhausen / Turbinenhalle

05.11.2022 Köln / Live Music Hall

10.11.2022 Dresden / Alter Schlachthof

11.11.2022 Chemnitz / AJZ

12.11.2022 Gera KuK

17.11.2022 Bielefeld / Lokschuppen

18.11.2022 Mannheim / MS Connexion Complex

19.11.2022 Andernach / JUZ Live Club

20.01.2023 Cottbus / Gladhouse

21.01.2023 Görlitz / L2 Club

28.01.2023 Leipzig / Täubchenthal

02.02.2023 Saarbrücken / Garage

03.02.2023 Frankfurt/Main / Batschkapp

04.02.2023 Marburg / KFZ

10.02.2023 Berlin / Columbiahalle

11.02.2023 Berlin / Columbiahalle

17.02.2023 Hamburg / Markthalle

18.02.2023 Magdeburg / Factory

23.02.2023 Wuppertal / Live Club Barmen

24.02.2023 Hannover / Capitol

25.02.2023 Rostock / Moya

02.03.2023 Freiburg / Jazzhaus

03.03.2023 Zürich / Dynamo

04.03.2023 Memmingen / Kaminwerk

09.03.2023 Graz / ppc

10.03.2023 Wien / Arena

11.03.2023 Nürnberg / Löwensaal

16.03.2023 Aschaffenburg / Colos-Saal

17.03.2023 Stuttgart / LKA Longhorn

18.03.2023 Glauchau / Alte Spinnerei

24.03.2023 Erfurt / Central

25.03.2023 Potsdam / Waschhaus

