Cult Of Luna: Europatour beginnt Anfang Oktober

Cult Of Luna

+ Caspian

+ Birds In Row

02/10 – LU Esch, Rockhal

03/10 – DE Cologne, Live Music Hall

04/10 – CH Geneva, Alhambra

05/10 – FR Toulouse, Le Metronum

06/10 – FR Biarritz, Atabal

07/10 – ES Barcelona, AM Fest

08/10 – ES Madrid, But

09/10 – ES Porto, Amplifest

11/10 – FR Nantes, Stereolux

12/10 – FR Lille, Aeronef

13/10 – FR Strasbourg, La Laiterie

14/10 – NL Zwolle, Hedon

15/10 – DE Leipzig, Hard Club

16/10 – PL Wroclaw, A2

17/10 – HU Budapest, Durer Kert

19/10 – GR Athens, Fuzz Club

Cult Of Luna über die letzten Vorbereitungen: „Dieses Wochenende haben wir uns in Umeå getroffen, um für die Tournee zu proben. Die Setlisten wurden besprochen, beschlossen und geändert. Aber was noch wichtiger ist: Die erste Tour seit zweieinhalb Jahren beginnt sich real anzufühlen! In gewissem Sinne hat uns diese Zwangspause gut getan. Der Drang, live zu spielen, war noch nie so stark und das wird sich auch auf der Bühne zeigen.

Da Thomas mit Phoenix auf Tour ist, wird unser Bruder Christian Augustin als Lead-Drummer einspringen und unser langjähriger Freund Daniel Berglund wird das zweite Kit spielen. Ich hoffe, wir sehen uns da draußen!“

Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben die Schweden Cult Of Luna einen unvergleichlichen Sound geschmiedet – ehrgeizig, episch, mitreißend und durchtränkt von Emotionen. Ihr neues Album The Long Road North ist eines ihrer bisher schönsten und dynamischsten Werke und enthält Gastauftritte von Komponist Colin Stetson, Christian Mazzalai und Laurent Brancowitz von Phoenix und vielen anderen. Beim Eröffnungstrack Cold Burn taucht der Hörer sofort in vertrautes und doch erfrischend neues Cult Of Luna-Terrain ein. Die pulsierenden Rhythmen pumpen, und Perssons Gebrüll dringt durch die Gitarrenschichten.

