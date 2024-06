Julie Christmas am 02.07.2024 im Gebäude 9, Köln (Vorbericht)

Künstler: Julie Christmas

Ort: Gebäude 9, Deutz-Muelheimer-Straße 127, 50679 Köln

Datum: 02.07.2024

Kosten: 26 € VVK (plus Gebühren),

Genre: Post Rock, Post Metal, Noise Rock

Veranstalter: Underdog Köln

Link: https://gebaeude9.de/julie_christmas_7_24.html

Julie wurde am Weihnachtstag 1975 geboren, woraufhin ihre Eltern ihr den Zweitnamen Christmas gaben. Als Frontfrau der Post Rock / Noise Rock Bands Battle Of Mice / Made Out Of Babies sorgte sie für erste Ausrufezeichen. Dabei wurden Made Out Of Babies 2005 alleine deshalb gegründet, um beim Geburtstag ihrer Schwester aufzutreten. Der Rest ist Geschichte. 2010 folgte das bemerkenswerte Soloalbum The Bad Wife und machte die ehemalige Sängerin von Battle Of Mice / Made Out Of Babies zu einem ganz besonderen Act in der (Post) Rock Szene.

Vielen in der Szene dürfte Julie Christmas aber vor allem durch ihre Kollaboration mit den Schweden Cult Of Luna auf Mariner aus dem Jahr 2016 bekannt sein. Dieses unfassbare Werk schmetterte sie wahrlich in den Olymp des Post Rocks. „Sie geht von weichsten Melodien über zu wildestem Schreien, und erreicht dabei alles dazwischen. Die Bandbreite ihrer Stimme ist unglaublich“, so Johannes Persson (Cult Of Luna), der auch zur aktuellen Bandbesetzung von Julie Christmas gehört.

Nach ihren sensationellen Auftritten bei den Festivals Roadburn und Damnation im letzten Jahr hat Julie Christmas angekündigt, im Sommer 2024 in Europa zurück sein. Neben Auftritten beim Hellfest, Roskilde, Oya, Brutal Assault und Arctangent werden Julie Christmas und ihre Band wenige exklusive Shows in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland spielen, um ihr aktuelles Album Ridiculous And Full Of Blood zu promoten.

Am 02.07.2024 werdet ihr in Köln im Gebäude 9 die Möglichkeit haben, diese außergewöhnliche Künstlerin live zu erleben, wenn sie ihre Songs vor einer Kulisse aus Noise Rock und epischem Post Metal ausbreitet.